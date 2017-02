Tillich löst mit vorfristigem Vowalon-Besuch Versprechen ein

Das Treuener Unternehmen investiert aktuell rund fünf Millionen Euro in eine neue Maschine. Ziel: Verkürzen der Lieferzeit.

Von Lutz Hergert

erschienen am 07.02.2017



Treuen. Veronika Tillich ist im positiven Sinne Schuld daran, dass ihr Ehemann Stanislaw gestern den Treuener Beschichtungsspezialisten Vowalon besucht hat. Der Sächsische Ministerpräsident war ursprünglich für 1. Juli zu einem Doppeljubiläum in dem Unternehmen eingeladen. Als seine Frau davon Wind bekam, trat sie auf die Bremse: Irgendwann müsse auch der Ministerpräsident einmal Urlaub machen. So verriet es gestern Landtagsabgeordneter Sören Voigt (CDU).

Da Tillich dem ehemaligen Vowalon-Geschäftsführer Friedmar Götz 2017 einen Besuch versprochen hatte, quetschte der Ministerpräsident gestern eine Werksvisite im Vogtland zwischen zwei Termine in München und Chemnitz. In Treuen schaute er sich die Maschine an, die er ursprünglich im Sommer einweihen sollte. Zweites Vowalon-Jubiläum am 1. Juli 2017: An dem Tag vor 25 Jahren wurde die Vowalon privatisiert.

"Die neue Maschine ist dringend notwendig, um unsere Kapazität zu erweitern. Derzeit arbeiten wir an der bestehenden schon rund um die Uhr", sagt Geschäftsführer Gregor Götz. Dabei handelt es sich um eine Lackier- und Prägeanlage zur Kunstlederherstellung. In diesem Monat soll der erste Probelauf erfolgen. Gregor Götz: "Wir wollen erreichen, dass sie dieses Jahr noch dreischichtig läuft." Vowalon ist direkter Zulieferer von VW. Die Geschäftsführung möchte mit der Investition in Höhe von fünf Millionen Euro erreichen, dass sich die Lieferzeiten verkürzen.

Beim letzten Tillich-Besuch in Treuen im Jahr 2010 hatte Seniorchef Friedmar Götz noch davon gesprochen, wie schwierig es sei, in die erste Reihe der Automobilzulieferer aufzusteigen. Damals hatte Ministerpräsident Tillich per Knopfdruck eine neue Hochleistungsbeschichtungsmaschine in Betrieb genommen. Investitionssumme: acht Millionen Euro. Sieben Jahre später hat sich im Werk einiges getan: Die Zahl der Mitarbeiter ist von etwa 180 auf heute knapp 240 - davon 13 Auszubildende - gestiegen. Der Umsatz schnellte von 30 auf 40,6 Millionen Euro im Vorjahr in die Höhe.

Ein anderer sächsischer Ministerpräsident grüßte gestern im Raum des Unternehmens von einem Bild: Kurt Biedenkopf hatte im September 2000 beim Beschichtungsspezialisten eine umgerechnet 8,3 Millionen Euro teure Universalbeschichtungsanlage eingeweiht. Damals begann der Aufschwung des Werkes, das auch Kunstleder für Polstermöbel, Schuhe, Wachstuchdecken und Spezialtextilien für die Schutzanzüge von Feuerwehrleuten herstellt.

Wer im Sommer die neue Maschine per Knopfdruck in Bewegung setzen wird, darüber war gestern in Treuen nichts zu erfahren. Vielleicht kommt der Prominente ja auch aus einem ganz anderen Metier: Im Mai 2014 stattete der damals frisch gebackene Gesamtweltcupsieger und Olympiasieger in der Nordischen Kombination, Eric Frenzel, dem vogtländischen Unternehmen beim "Tag der offenen Türe" einen Besuch ab.