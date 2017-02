Tödlicher Unfall: Junge Frau in Auerbach/V. von Transporter überrollt

erschienen am 17.02.2017



Auerbach. Tragischer Unfall am Freitagnachmittag in Auerbach/Vogtlandkreis: Als ein Renault-Transporter (Fahrer 25 Jahre alt) kurz vor 15 Uhr rückwärts aus einer Einfahrt auf die Eisenbahnstraße fuhr, wurde eine 26 Jahre alte Frau von dem Auto überrollt. Sie hatte sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem Fahrzeug aufgehalten. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Auerbach unter Telefon 03744 2550 zu melden. (how)