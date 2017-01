Touristenansturm in Auerbach

Das gab es noch nie: Über 180 Gäste aus dem Waldpark Grünheide haben sich am Silvestertag mit der Historie und Gegenwart der Stadt beschäftigt.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 02.01.2017



Auerbach. Die Größenordnung sucht ihresgleichen, das Datum auch. Nie zuvor in der Auerbacher Geschichte begaben sich so viele Menschen auf einen Stadtrundgang - am Vormittag des letzten Tages im Jahr. 182 deutschlandweit angereiste Silvestergäste des Waldparks Grünheide folgten gruppenweise fünf historisch bewanderten Auerbachern: von der Sankt-Laurentius-Kirche zum Schlossturm und benachbarten Museum mit Ausstellungen im ehemaligen Herrenhaus. Und zum Schluss die Stadt.

Nach einem Ausflug in die Kirchengeschichte erklärte Ulrich Meier den Urlaubern seinen Arbeitsplatz an der 177 Jahre alten Jehmlich-Orgel in Sankt Laurentius. Eine erste Besonderheit offenbarte sich schon beim Betrachten: Ihr Gehäuse ist mit einer Lasur aus Bier und Leinöl überzogen. "Deswegen die bräunliche Färbung", so Ulrich Meier. Das halte den Holzwurm fern, ergänzte er. Die alkoholische Zutat stammt aus der Wernesgrüner Brauerei. Im Anschluss an akustische Kostproben erlaubte er noch einen Blick hinter die Fassade des etwa 800.000 Euro teuren Instruments.

Im Schlossturm bekamen die Beinmuskeln viel zu tun: Zwischen ebener Erde und dem höchsten Aussichtspunkt lagen 179 Stufen. CDU-Stadtrat und Waldpark-Geschäftsführer Joachim Otto begleitete eine Gästegruppe bis ganz nach oben. Seine Einrichtung und die Stadt tüfteln indes schon am nächsten Silvester-Rundgang. Dann wird die Führungsriege in Kostüme einst bedeutender Auerbacher schlüpfen.