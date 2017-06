16.06.2017

freiepresse.de

Auerbach

Auerbacher Flugtage - Zeppelinstraße ist gesperrt

Auerbach/Falkenstein. Am Samstag und Sonntag ist die Zeppelinstraße in Auerbach ab Kreisverkehr Bendelstein-Wohngebiet in Richtung Falkenstein voll gesperrt. Grund dafür sind ... weiterlesen