Treuen bekommt BaumgrÃ¤ber

Treuen bekommt Baumgräber

Als erste Kommune im Altkreis Auerbach errichtet die Trebastadt eine Baumbestattungsanlage: im Ortsteil Schreiersgrün. Schon im November soll sie fertig sein.

Von Bernd Appel

erschienen am 23.09.2016



Schreiersgrün. Die letzte Ruhestätte in den Wurzeln eines Baumes - für viele Menschen ist das eine schöne, tröstliche Vorstellung. Seit einigen Jahren ist dies auch in Sachsen gestattet, seitdem entstehen Baumbestattungsanlagen (auf Friedhöfen) und erste Bestattungswälder (in der freien Natur). Vorreiter im Altkreis Auerbach ist die Stadt Treuen: Der Technische Ausschuss hat jetzt den Auftrag für eine Baumbestattungsanlage auf dem Schreiersgrüner Friedhof gegeben. "Der Bau wird Ende Oktober beginnen, schon Mitte November soll sie fertig sein", so Schreiersgrüns Ortsvorsteher Frank Walther. Die Kosten beziffert er auf 35.000 Euro: "Aber die werden ja refinanziert." Der Bedarf sei auf jeden Fall vorhanden, die Urnenhaine allmählich voll.

Entstehen soll die Anlage im unteren Teil des Friedhofs, wo mindestens ein Gebüsch weichen muss. Walther hofft, dass in diesem Zusammenhang gleich eine riesige Fichte entfernt wird: "Beantragt ist es." Der Ortsvorsteher hält für möglich, dass im Zuge der Arbeiten auch ein paar gemauerte Gräber im Untergrund entdeckt werden - bestattet worden ist in diesem Abschnitt aber schon lange niemand mehr.

Im Zentrum der Baumbestattungsanlage soll eine Roteiche stehen - die aus Nordamerika stammende Baumart gilt als resistent gegen Schädlinge, schattenverträglich und schnellwüchsig, zudem hat sie sehr attraktives Herbstlaub. Um den Baum herum sind kreisförmige Wege vorgesehen, die mit Edelstahlblechen einfasst sind. Insgesamt ist rund um die Eiche Platz für 16 Doppelurnen und 27 Einzelurnen, über die jeweils kleine Granitplatten mit den Namen der Verstorbenen gesetzt werden sollen. Geplant sind zudem Ablagemöglichkeiten für Blumen sowie eine Sitzbank. Die Kosten werden laut Walther etwas höher sein als in einem normalen Urnenhain. Vorteil hier wie dort: Eine Grabpflege durch die Angehörigen (die ja oft ganz woanders wohnen) ist nicht erforderlich.

Bestrebungen für Baumgräber in Schreiersgrün laufen schon seit 2012, angeschoben hatte sie der damalige Ordnungsamtsleiter Werner Staude. Da es immer wieder scheinbar dringlichere Dinge gab, wurde das Projekt mehrfach verschoben.