Treuen bringt Hülle des Feuerwehrhauses auf Vordermann

Dem denkmalgeschützten Haus steigen Handwerker aufs Dach. Fenster wurden schon gewechselt. Trotzdem gibt es im nächsten Jahr noch genug zu tun.

Von Lutz Hergert

erschienen am 20.12.2016



Treuen. Das Feuerwehrhaus prägt die Walther-Rathenau-Straße in Treuen wie kein anderes Gebäude. Damit das auch noch lange so bleibt, lässt die Wohnungsverwaltungsgesellschaft das denkmalgeschützte Haus in vier Bauabschnitten für insgesamt rund 750.000 Euro sanieren. Fließen alle Fördermittel wie beantragt, erhält die Stadt dafür einen Zuschuss in Höhe von etwa 300.000 Euro, sagt Matthias Seidel, Geschäftsführer der Wohnungsverwaltung Treuen.

Derzeit läuft der dritte Abschnitt. Wenn es die Witterung zulässt, decken die Handwerker die erste Dachhälfte mit Naturschiefer. Außerdem werden die restlichen Fenster ausgetauscht. Ein Teil der Fenster, die mitunter noch von Anfang der 1930er- Jahre stammten, wurde bereits bei den ersten beiden Sanierungsabschnitten ab 2014 ausgetauscht.

"Da das Gebäude einmal eingerüstet ist, haben wir uns jetzt gleich mit angeschaut, wie haltbar der Putz noch ist", sagt der Treuener Architekt Ulrich Leipoldt, der die Sanierung des von 1928 bis 1932 errichteten Gebäudes betreut. Dabei haben die Bauarbeiter viele hohle Stellen gefunden. Daraufhin wurde beschlossen, dass das Gebäude im nächsten Jahr einen neuen Kratzputz nach historischem Vorbild in grüner Farbe erhält. Zusammen mit dem Decken der zweiten Dachhälfte bilden diese Arbeiten den vierten und letzten Bauabschnitt. Danach befindet sich das Gebäude nach Ansicht von Matthias Seidel wieder in einem ordentlichen Zustand. "Die Wohnungen sind saniert. Dann sind nur noch Kleinigkeiten wie die Treppenaufgänge zu machen." In der dritten Etage gibt es zwei, in der zweiten fünf Wohnungen. Die komplette erste Etage wird heute von der Feuerwehr genutzt.

Das war aber nach Aussagen von Architekt Leipoldt nicht immer so: "Das Haus wurde als ein multifunktionales Gebäude, als Stadthaus, errichtet." Wohnungen gibt es von Anfang an. Auch die Feuerwehr ist seit der Fertigstellung Untermieter. Laut Leipoldt befanden sich darin aber früher noch im Erdgeschoss die Sparkasse, die städtische Wäscherei, ein Kolonialwarenladen, der in der DDR zur HO (Handelsorganisation) gehörte, und ein städtisches Wannenbad. Leipoldt: "Das Bad existierte fast bis zur Wende. Es gab Doppel- und Einzelbäder sowie Duschen." Nach der Entkernung ist aber davon nichts mehr übrig geblieben. Heute nutzt die Feuerwehr den Keller als Lagerraum.

Errichtet wurde das Feuerwehrhaus von Architekt Beckert aus Meerane. Laut Ulrich Leipoldt brachte er die damals aufkommende Bauweise mit Stahlbeton voran. Im Vogtland hinterließ Beckert mit der Post und dem Amtsgericht in Auerbach weitere Spuren.