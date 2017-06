Treuen im Wechselbad von arm und reich

165 Firmen spülen der Kleinstadt jährlich Millionenbeträge in die Kasse, sodass sogar Reichensteuer fällig wird. Und doch reicht das Geld nicht. Woran liegt das?

Von Lutz Hergert

erschienen am 08.06.2017



Treuen. Rund 150.000 Euro muss Treuen dieses Jahr als sogenannte Reichensteuer an den Freistaat Sachen überweisen. Denn die vorhergesagten Steuereinnahmen sind größer als der berechnete Finanzbedarf. Denkt man aber jetzt, dass es der Stadt gut geht - Fehlanzeige: Die Abgabe wurde festgelegt, bevor klar war, dass Treuen knapp 1,6 Millionen Euro Gewerbesteuern an ein Unternehmen zurückzahlen muss. Deshalb muss die Stadt jetzt sogar einen Kredit aufnehmen, um die Freibadsanierung zu finanzieren.

Solche finanziellen Berg- und Talfahrten erlebt Treuen öfters. Mit 6,15 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen plante man 2013. Der Betrag schmolz auf 3,83 Millionen Euro zusammen, weil das Finanzamt die Steuer-Vorauszahlungen nach unten korrigierte. Damals fehlten mehr als 2,3 Millionen Euro, die fest eingeplant waren.

2007 musste die Stadt rund 900.000 Euro plus 96.000 Euro Zinsen zurück zahlen. Das traf Treuen aber nicht unerwartet: "Dem war eine lange gerichtliche Auseinandersetzung zwischen einer Firma und dem Finanzamt vorausgegangen", sagt Kämmerer Karl-Ernst Binner.

Gründe für die Steuerrückzahlungen können Investitionen sein, die die Firmen abschreiben dürfen, oder Situationen, in denen es für sie wirtschaftlich schwierig wird. "Die Ausschläge sind nicht ganz so extrem, wenn Städte und Gemeinden viele kleinere anstelle weniger größerer Gewerbesteuerzahler haben", so der Kämmerer. Abgaben leisten in Treuen etwa 165 Firmen. Da die Stadt im Gespräch mit ansässigen Firmen ist, träfen sie manche Rückzahlungen nicht unerwartet, weil sie vorher Hinweise bekäme.

Theoretisch könnte Treuen in guten Jahren sparen, praktisch sei das nach Binners 22 Jahren Berufserfahrung als Kämmerer nicht möglich. Er begründet das mit der dörflichen Struktur der Stadt. "Wir unterhalten in den Ortsteilen Kitas und stecken Geld in die Feuerwehren." Das sind Pflichtaufgaben. Im freiwilligen Bereich sieht er ebenso keine Einsparmöglichkeiten. "Da leisten wir uns nur die Bibliothek und das Freibad."

Pech für Treuen ist, dass die Steuerrückzahlung Ende 2016 erfolgte und deshalb nicht in die Berechnungen der Finanzkraft für 2017 eingeflossen ist. Grundlage dafür sind laut Binner die letzten beiden Quartale 2015 und die ersten beiden von 2016. Von den 1,6 Millionen Euro erhält Treuen über den sächsischen Finanzausgleich erst 2018/19 lediglich 1,2 Millionen zurück.