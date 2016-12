Tüftler heute im TV zu sehen

Zwei Tage lange hat ein Kamera-Team den Ellefelder Matthias Lorenz begleitet. Er kreiert Holzkunst der besonderen Art.

Von Bernd Appel

erschienen am 20.12.2016



Ellefeld. Es ist nicht ganz einfach, mit Matthias Lorenz in Kontakt zu kommen - der 64-Jährige ist bekennender "Telefon-Meider". Irgendwie hat ein Fernsehteam es geschafft und ihn für die Sendung "Einfach genial" porträtiert, die heute Abend im MDR-Fernsehen läuft. "Zwei Tage haben sie gefilmt, in Ellefeld und in Seiffen", berichtet der Ellefelder lächelnd. "Immer wieder haben sie mich rumgeschickt - es war aufregend." Das Team sei sehr nett gewesen. Was heute zu sehen sein wird, wie lang der Beitrag ist, das weiß Lorenz nicht: "Es bleibt spannend."

Der Tischlermeister widmet sich seit einer Hüft-OP 2013 der Holzkunst, zur Umsetzung seiner originellen Ideen arbeitet er mit der Seiffener Traditionsfirma Schalling zusammen. Kreiert hat er zum Beispiel "Kugeltänzer" und "Flügelträumer" - auch die Namen seiner Schöpfungen stammen von Lorenz. Es handelt sich um Konstruktionen in Art von Weihnachtspyramiden, bei denen die Rotoren durch den Einsatz von Magneten fast berührungslos gelagert werden und sich durch Wärme entsprechend leicht in Drehung versetzen lassen. Auf dem selben Prinzip beruht seine jüngste Kreation, der soeben entstandene "Liebelor". Einige seiner Erfindungen hat Lorenz patentieren lassen. "Ich bin aber eher Künstler als Erfinder", sagt er. Sein Interesse an Kunst geweckt haben schon in seiner Jugend der Ellefelder Maler und Fotograf Bruno Paul und der Auerbacher Kunstpädagoge Günter Zöphel.

Lorenz engagiert sich auch in der Kommunalpolitik und sitzt im Gemeinderat seines Heimatortes. Derzeit hat er etliche Extra-Einsätze - mit seinem weißen Bart ist er die Ideal-Besetzung des Weihnachtsmanns.

Die Sendung "Einfach genial" ist heute, 19.50 Uhr, im MDR zu sehen.