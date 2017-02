Unfall - Drei Autos krachen ineinander

erschienen am 15.02.2017



Rodewisch. 10.000 Euro Schaden entstand am Montagvormittag bei einem Unfall in Rodewisch, an dem drei Pkw beteiligt waren. Ein 54-Jähriger war mit einem Peugeot auf dem Göltzschplatz unterwegs und wollte zur Bahnhofstraße fahren. Dabei übersah er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel. Dann stieß der Opel gegen einen parkenden VW, so die Polizei. (lh)