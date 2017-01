Vandalismus - Unbekannte sprengen Telefon

Auerbach. Unbekannte haben in Auerbach mit Feuerwerkskörpern die Hörereinrichtung einer Telefonzelle in der Straße Am Feldschlösschen gesprengt. Der Schaden laut Polizei: 500 Euro. Als Tatzeitraum gilt Silvester bis Montag dieser Woche. (suki)