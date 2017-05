Vermisster Zumba-Trainer meldet sich per Video

erschienen am 04.05.2017



Rodewisch. Der im März zunächst spurlos verschwundene Zumba-Trainer Sascha Vrecar aus Rodewisch hat sich jetzt in einer Video-Botschaft in den sozialen Netzwerken erstmals nach seinem Untertauchen an Freunde und Bekannte gewandt. 14 Tage hatte jede Spur von ihm gefehlt, tausende teilten den Aufruf zur Suche nach dem 40-Jährigen. Ein erstes Lebenszeichen gab es Ende März. Nun erklärt Vrecar in einem Video auf Youtube, er sei auf einer Pilgerwanderung gewesen, habe dabei komplett gefastet, später sei er mit dem Rad weiter durch Ostdeutschland getourt. Der Tanzlehrer entschuldigte sich bei allen, die sich um ihn Sorgen gemacht haben: "Das tut mir sehr leid, das wollte ich nicht." (bap)