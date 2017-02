VfB: Mit Folie gegen Schnee

Schwarze Planen, die sonst in der Landwirtschaft genutzt werden, sollen beim Abtauen des Fußballplatzes helfen.

Von Bernd Appel

erschienen am 14.02.2017



Auerbach. Teile des Fußball-Spielfeldes im VfB-Stadion sind von einer Platte aus verharschtem Schnee bedeckt, zwei Spiele mussten zuletzt wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Zwar scheint jetzt kräftig die Sonne, aber gerade im hinteren Bereich des Stadions kann sie dem eisigen Panzer erst einmal nicht viel anhaben. Dem rückt man nun mit einem Trick zu Leibe, wie VfB-Manager Volkhardt Kramer erläutert: "Wir haben schwarze Folie ausgelegt, die das Tauen beschleunigen soll."

Diese "Agrofolie" stammt aus der Landwirtschaft, wo sie zum Beispiel im Spargelanbau eingesetzt wird. 800 hart gefrorene Quadratmeter sind von Platzwart Ulf Wagner und seinen Helfern mit der dünnen Plastefolie abgedeckt worden, die nun das Sonnenlicht absorbiert und das Eis darunter schnell abschmelzen lässt. "Das macht richtig viel aus", sagt Kramer. Den Effekt hatte man vor ein paar Jahren eher zufällig entdeckt und auch schon mal auf dem Rasenplatz angewendet. Ob er so stark wirkt, dass man am Wochenende im Stadion gegen die TSG Neustrelitz antreten kann, das bezweifelt Kramer allerdings: "Da müsste die Sonne vermutlich auch noch nachts scheinen." Er geht jedoch davon aus, dass der Platz zumindest in vierzehn Tagen "regionalliga-tauglich" ist, wenn die Auerbacher Kicker gegen Hertha BSC spielen.

Der Folien-Einsatz ist für Volkhardt Kramer ein gutes Beispiel dafür, mit welchen Widrigkeiten die Fußballer in hiesigen Breiten immer wieder zu kämpfen haben: "Da muss man eben auch mal um die Ecke denken." Und die VfB-Sportler seien hart im Nehmen und kämen auch mit schwierigem Gelände noch zurecht. Platzwart Wagner habe sich mit seinem Einsatz in diesem Winter auf jeden Fall schon ein "Sondersternchen" verdient.