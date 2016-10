"Vielmarkt": Historische Gasse sorgt fÃ¼r gemÃ¼tliches Ambiente

"Vielmarkt": Historische Gasse sorgt für gemütliches Ambiente

Der junge Verein Ars Vitae hat am Samstag zum zweiten Mal in der Straße Am Graben einen "Vielmarkt der Herbstfalt" in Auerbach veranstaltet.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 10.10.2016



Auerbach. Die zweite Ausgabe des "Vielmarkts der Herbstfalt" ist Geschichte. Am Samstagnachmittag und -abend bevölkerten Künstler, Händler und Gäste eine ansonsten eher unscheinbare Gasse in der Auerbacher Innenstadt. Bands, Maler, Kunsthandwerker mit einer Bandbreite von Schmuck über Dekorationsartikel bis Kleidung richteten sich für einige Stunden Am Graben unterhalb der Nicolaistraße ein.

Der Veranstaltungsname ist Programm. Mit seinem "Vielmarkt der Herbstfalt" will der in Rodewisch beheimatete Kulturverein Ars Vitae Alternativen zu Gängigem bieten. Ein Kontrastprogramm zu großen Stadtfesten. Das heißt auch, den Blick der Öffentlichkeit auf Regionales und fair Produziertes richten. In den Kesseln dampfte Deftiges, Scharfes und Fleischloses, am Nebenstand stapelte sich frisch aus dem Ofen geholtes Gebäck. Ein Foto-Workshop und Bastelgelegenheiten für Kinder bedienten die Kreativstrecke. Sechs Bands aus Auerbach, dem Vogtland und Dresden legten passende Töne über die Szenerie, am Abend kam stimmungsvolle Beleuchtung dazu.

Wie zur Premiere im Vorjahr wurden der Markt und seine Gäste mit wenig einladendem Wetter bedacht. Davon ließ man sich jedoch nicht beeindrucken. "Ich freue mich, dass er wieder stattfindet und gut besucht ist", sagte Vereinsmitglied Tim Süß. Überwiegend Familien fanden den Weg in die kleine Gasse. "Das ist auf unser breites Spektrum zurückzuführen." Der Markt richtet sich an alle Generationen. "Er ist auch sehr familiär, nicht zu laut und die Kinder können auf der Straße tanzen."

Die Idee, in Auerbach einen Markt zu etablieren, stammt von Tim Süß. Anfangs zog Ars Vitae den Festplatz Hockel's Mühle am Stadtausgang Richtung Rodewisch in Betracht. Den Gedanken verwarf man aber schnell wieder: zu weitläufig, zu unpersönlich. "Das hier ist eine historische Gasse und ein vernachlässigter Teil der Altstadt", begründete Tim Süß die Wahl. "Ein schöneres Ambiente kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt keine zweite so urtümliche Gasse hier in Auerbach."

Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist das im vergangenen Jahr gepachtete Café Ars Vitae in der ehemaligen Rodewischer Bauarbeiterversorgung (BAV). Dort werden vornehmlich Konzerte, aber auch Musikerstammtische, Filmabende und Lesungen veranstaltet. Im Frühsommer gegründet, ist Ars Vitae inzwischen auf 13 Mitglieder angewachsen.