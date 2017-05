Vogtländer auf großer Rundfahrt: Im Oldtimer-Bus durchs Vogtland

Über 500 Ost-Oldtimer aus ganz Deutschland haben zur 18. Ausgabe des Ifa-Fahrzeugfestivals am Wochenende in Rebesgrün die Zeit zurückgedreht.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 22.05.2017



Rebesgrün. Vor dem Einsteigen dreht Heinz Grabow eine langsame Runde um den Fleischer-Bus, Baujahr 1967. "Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas nochmal erleben darf", freut sich der Plauener auf die fünfstündige Vogtlandrundfahrt. 60 Oldtimerfans kamen am Sonnabend beim 18. Ifa-Fahrzeugfestival in den Genuss dieser Tour, für die die "Freie Presse" zwei betagte, aber topfitte Oldtimer-Busse gechartert hatte. Mit ihnen brach ein Großteil der gut 500 angereisten Ostblock-Gefährte zur Tour auf: Pkw, Einsatzfahrzeuge aller Art, Zwei- und Dreiräder, dazu etliche Vorkriegsmodelle und ein paar "Westautos".

"Wir dachten, das wäre doch mal was für Interessenten, die selbst keine Oldtimer haben", sagt "Freie-Presse"-Verlagsmitarbeiterin Kerstin Lohse, wie die Idee zur Bus-Tour entstand. Ursprünglich sollte nur ein Oldie rollen. Doch die Nachfrage nach Tickets war weit größer. Regionale Omnibus- und Reiseunternehmen halfen aus. Jörg Meichsner steuerte das Fleischer-Modell aus Geraer Produktion, Bernd Fickel einen 1958 gebauten Skoda-Bus - den einzigen, der noch über Deutschlands Straßen rollt. "Alles ist schwergängig. Es macht aber auch Spaß", sagte er. Angesichts der enormen Ticket-Nachfrage sollen für künftige Ifa-Festivals wieder Rundfahrten organisiert werden.

Anja Strobel-Schaller vom veranstaltenden Rebesgrüner Mitsubishi-Autohaus Strobel zeigte sich mit der Resonanz auf das Festival zufrieden. "Mehr als 500 Fahrzeuge, das ist sehr gut bei dem Wetter", sagte sie. Beim Start aufgezogene graue Wolken hielten dicht und ließen gelegentlich die Sonne durchscheinen. Außer den vielen Oldtimern organisierten die Strobels wie üblich ein stattliches Rahmenprogramm: Vorträge, eine Modenschau, Musik und einen Ersatzteilmarkt.