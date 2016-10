Vogtländer häufiger krank als die Sachsen

Der Krankenstand im Landkreis steigt stärker als im bundes- oder landesweiten Schnitt. Unterschiede gibt es dabei aber zwischen Männern und Frauen.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 24.10.2016



Rodewisch. 2015 waren im Vogtlandkreis an jedem Tag des Jahres durchschnittlich 48 von 1000 Arbeitnehmern krankgeschrieben. Das sind 0,6 Prozentpunkte und damit überdurchschnittlich mehr als im Vorjahr. Zu diesem Ergebnis kommt das Forschungsinstitut Iges in einer Studie für die DAK Gesundheit. Diesen aktuellen Gesundheitsreport hat die Krankenkasse jetzt im Sächsischen Krankenhaus Rodewisch vorgestellt.

Zum Vergleich: Landesweit ist der Krankenstand im vergangenen Jahr von 4,3 auf 4,6 Prozent gestiegen, bundesweit in gleichem Maß von 3,9 auf 4,1 Prozent. 2014 lag der Vogtlandkreis noch knapp unter dem sächsischen Schnitt.

Warum ist der Vogtländer häufiger krank als der Sachse oder der Bundesdeutsche? Laut Niels Bergemann, dem ärztlichen Direktor des Sächsischen Krankenhauses, liegt das an der Altersstruktur der Region. "Wir sind einer der ,ältesten' Landkreise in Sachsen", sagt er. Will heißen, der Anteil jener Arbeitnehmer, die kurz vor der Rente stehen, ist größer als in anderen und in den urbanen Regionen sowieso. Den niedrigsten Krankenstand in Sachsen verzeichnen beispielsweise Dresden mit 4,0 Prozent, gefolgt von Leipzig mit 4,1 Prozent, während die Schlusslichter die Landkreise Bautzen und Görlitz mit 5,6 beziehungsweise 5,3 Prozent markieren. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Chemnitz ist 0,1 Prozentpunkte schlechter als der Vogtlandkreis.

Woran leidet der Vogtländer am häufigsten? "Die meisten Ausfalltage verursachen Muskel-Skelett-Beschwerden, zu denen Rückenschmerzen gehören", so Antje Grünler, Leiterin der DAK Plauen. Diese Diagnose sei erneut Grund für jeden fünften Fehltag (20,3 Prozent) in der Region gewesen. Die Zahlen sanken insgesamt aber um knapp zwei Prozent. Anders bei den Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und Bronchitis, die um knapp 42 Prozent zunahmen. Sie landeten auf Platz 2 bei den Ursachen für Ausfalltage und machten 16,1 Prozent von ihnen aus. Um fast ein Fünftel nahm auch die Zahl der Verletzungen und Vergiftungen zu. Sie belegten mit insgesamt 15 Prozent den dritten Rang. Mit 11,5 Prozent auf Platz vier stehen die Krankschreibungen aufgrund psychischer Leiden wie Angstzustände und Depressionen. Deren Fallzahl verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent. Was diese Durchschnittswerte jedoch nicht verraten: Dass knapp vier Prozent der Versicherten für 42 Prozent der Fehltage verantwortlich sind. Die Rede ist von Langzeiterkrankten.

Wie repräsentativ ist die DAK-Gesundheitsstudie? "Wir haben rund 150.000 Versicherte in Sachsen, davon 9100 im Vogtlandkreis", so Grünler. Der Marktanteil: sechs Prozent. Der Rodewischer Chefarzt bestätigt, die Zahlen würden denen anderer Erhebungen gleichen. Wobei Christine Enenkel, Leiterin DAK-Kundenmanagement Sachsen, betont, dass ihres Wissens keine andere Krankenkasse eine so umfangreiche Studie vorlegen könne.