Vogtländische Brauereien setzen auf Bio-Schiene und neue Sorten

Masse oder Klasse? Oder geht beides? Die Strategien der vogtländischen Brauereien sind unterschiedlich. Auch beim Experimentieren scheiden sich die Geister.

Von Gunter NIEHUS und Elsa Middeke

erschienen am 07.01.2017



Wernesgrün/Treuen. So viele Bier-Produzenten auf engstem Raum hat man selten. Im Norden die Greizer Vereinsbrauerei, im Süden Sternquell, im Osten Wernesgrüner, ziemlich in der Mitte die Handwerksbrauerei Blechschmidt in Treuen - und dann noch zwei Gasthäuser mit eigenem Bier. Als Hopfensaft-Hersteller muss man im Vogtland pfiffig sein, um angesichts dieser Brauerei-Dichte zu bestehen. Wie das gelingen soll? Da hat jeder sein eigenes Rezept.

Besonders kreativ muss Arndt Blechschmidt sein. Sein Kleinunternehmen kann bei den produzierten Mengen nicht mal ansatzweise mit den drei Großen mithalten. Damit der Treuener dennoch wirtschaftlich überleben kann, setzt er konsequent auf die Bio-Schiene. Sein Bier ist nicht pasteurisiert und Konservierungsstoffe sind tabu. Mittlerweile hat sich das herumgesprochen und seine Biere sind vogtlandweit ein Geheimtipp. "Die Kunden sind von meinem frischen Handwerksbier überzeugt", so Blechschmidt.

Die konsequente Chemie-Verweigerung hat allerdings ihren Preis. Und damit ist nicht nur gemeint, dass die Treuener Biere ein paar Cents mehr kosten als jene der Großen. Drei Monate hält der Gerstensaft kühl gelagert allemal - doch jener der Konkurrenz teilweise noch länger. "Meine Stammkunden haben damit kein Problem", so Blechschmidt. "Dafür wissen sie, dass sie ein echtes Handwerksbier trinken."

In dieser Nische hat sich auch das Erlbacher Brauhaus eingerichtet. "Craftbiere sind mittlerweile bei den Kunden sehr beliebt", sagt Brauer Stefan Weiske. Wobei "Craftbier" nichts anderes ist, als die englische Übersetzung von Blechschmidts "Handwerksbier". Im Gegensatz zu den Treuener Bieren kann man jene aus Erlbach nicht in Geschäften erwerben. Sie werden nur in der Gaststätte ausgeschenkt und dort in Flaschen verkauft. "Dabei bleibt es auch", so Weiske. Alles andere wäre wirtschaftlich nicht zu vertreten. Auf der Stelle treten will man dennoch nicht. "Wir experimentieren gern", so der Brauer. "Ein Hefeweizen haben wir schon. Als nächstes folgt vielleicht ein leichtes Weizenmalzbier."

Beim Gasthof Bayerischer Hof in Grünbach hat man Ähnliches vor. "In unserem Haus wurde früher gebraut und wir fangen jetzt wieder an", kündigt Juniorchefin Sophie Manthey an. Man wartet nur noch auf ein Ersatzteil aus Österreich. Experimentieren steht dann ebenfalls auf dem Programm. Bockbier, Ingwerbier - Manthey kann sich vieles vorstellen. Aber lohnt der ganze Aufwand überhaupt? "In jedem Fall", so die Juniorchefin. "Zum einen ist selbst gebrautes Bier ein Alleinstellungsmerkmal. Das hat nicht jeder. Außerdem können wir damit richtig Geld sparen. Bier ist im Einkauf einer unseren größten Kostenfaktoren."

Genau da kommen die drei Großen der Branche ins Spiel. Für diese ist neben dem Verkauf in den Getränkemärkten die Belieferung der Gaststätten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Zu den Abnehmern zählen für Geschäftsführer Thomas Schäfer von der Greizer Vereinsbrauerei auch vogtländische Vereine. "Man muss sehr kreativ sein", sagt Schäfer zum Erfolgskonzept. So brachte die Brauerei in den letzten Jahren ein Helles neu auf den Markt, dazu ein Kellerbier. Außerdem habe man die Ein-Drittel-Liter-Flasche wieder eingeführt. "Die gab es zu DDR-Zeiten bereits." Damit die Brauerei keinen finanziellen Schiffbruch erleidet, hat die Kreativität Grenzen: "Man muss was probieren, sich aber nicht übernehmen", so Schäfer.

Mit dem Experimentieren übertreiben will man es auch bei Wernesgrüner nicht. Ein überschaubares und händelbares Produktsortiment soll langfristig den wirtschaftlichen Erfolg sicherstellen. "Das beinhaltet die Konzentration auf das Produkt Wernesgrüner Pils Legende, das sich über Jahrhunderte hinweg bewährt hat", sagt Geschäftsführer Andreas Reimer. Wernesgrüner 1436, Wernesgrüner Radler und alkoholfreies Bier bleiben die Ausnahmen. "Die Einführung zusätzlicher Produkte ist aktuell nicht geplant."

Die Brauer bei Sternquell experimentieren da schon mehr. Das Plauener Unternehmen hat neben seinem "Flaggschiff" in den vergangenen Jahren Nostalgiemarken wie Bürgerbräu und Bierbrause auf den Markt gebracht. Damit sei man nach Einschätzung von Marketingleiter Thomas Münzer in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich gewesen. Münzer: "Diesen Weg wollen wir auch in Zukunft weiter erfolgreich fortsetzen."