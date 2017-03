Vom Anderssein mit freundlichem Gesicht

Kindern mit Downsyndrom fehlt nichts. Sie haben vielmehr etwas zu viel. Dass sie dennoch ein lebenswertes Leben führen können, zeigt jetzt eine Ausstellung in Auerbach.

Von Lutz Hergert

erschienen am 21.03.2017



Auerbach. "Zum Glück wusste ich nicht, dass meine Tochter das Downsyndrom hat. Zum Glück, weil ich so keine Entscheidung über ihr Leben treffen musste", sagt Barbara Schaab aus Auerbach. Weil sich dieser Gendefekt schon in der Schwangerschaft erkennen lässt, treiben heute neun von zehn Frauen ihre Kinder ab, wenn ein solcher Befund vorliegt - auch in fortgeschrittenen Stadien der Schwangerschaft.

Weil sie darauf aufmerksam machen will und engen Kontakt zum Deutschen Downsyndrom Infocenter unterhält, hat Schaab nun eine Ausstellung zum Thema organisiert. Eine aufgeschlossene Partnerin fand sie in Cornelia Horn, Inhaberin der Buchhandlung "Buch und Kunst" in Auerbach. Zuerst dachte sie an nur an die Gestaltung eines Schaufensters. Als Barbara Schaab aber die Möglichkeit erhielt, 23 Fotos von Kindern mit Downsyndrom zu zeigen, räumte Cornelia Horn einen Teil ihres Geschäftes. Die Ausstellung ist für sie eine Premiere. Die Fotos stammen von Conny Wenk.

Für die heutige Eröffnung unter dem Titel "Leben braucht Vielfalt" haben sich die Frauen nicht irgend einen Tag herausgesucht. Heute ist der von der Uno anerkannte Welt-Downsyndrom-Tag Kein Zufall, dass das dieser auf den 21. März fällt - denn: Bei Menschen mit Downsyndrom ist das Chromosom 21 dreifach vorhanden.

Großformatige Fotos auf weißen Wänden - das erste, was einem in der Ausstellung auffällt, ist, dass alle abgebildeten Kinder lachen. Dieses Lachen nimmt den Betrachter sofort für die Mädchen und Jungen ein. Dass all diese Kinder mit Downsyndrom leben, erkennt man bei manchen zudem erst, wenn man sich die Fotos eine Zeit lang angeschaut hat. Denn die äußeren Merkmale des Gendefekts, wie leicht schräg und in einem vergrößerten Abstand stehende Augen, rücken hier in den Hintergrund. Auf den Bildern freuen sie sich genauso wie normale Kinder.

Dass es da kaum einen Unterschied gibt, sagt auch Barbara Schaab. "Svea hat so viel Spaß, so viel Freude am Leben. Sieht man sie, verbietet sich jeder Gedanke daran, dass es sie vielleicht gar nicht geben könnte." Für Schaab ist ihre 15-jährige Tochter, die seit 2011 eine Schwester hat, gesund. "Svea ist eine Persönlichkeit, wie andere Kinder auch." Die Mutter hebt die Ausgeglichenheit hervor. Und dass sie keinen Neid zu kennen scheint. Ob das auf den Gendefekt zurückzuführen ist oder auch ohne ihn so wäre, kann sie nicht sagen.

Wie die meisten Menschen mit Downsyndrom, hat auch Svea Schaab ein geistiges Handicap. Sie besucht derzeit die achte Klasse der evangelischen Schule Futurum in Mylau. Diese Schule bietet für Schüler mit Handicap die Möglichkeit einer integrativen Beschulung.

In ihrer Freizeit ist Svea bei den Cheerleadern von Cheer-Mania Auerbach aktiv. Mit dem im Herbst gegründeten Para-Cheer-Teams nimmt sie am Wochenende an den Regionalmeisterschaften Ost in Riesa teil. "Ganz gleich ob sie dort trainiert oder Fahrrad fährt. Svea hat Freude am Leben. Wie andere Kinder auch", sagt ihre Mutter.

Die Ausstellung "Leben braucht Vielfalt" ist bis 29. April in der Auerbacher Buch und Kunst am Neumarkt montags bis freitags 9 bis 18, samstags 9 bis 12 Uhr zu sehen.