Vorsicht, Anruf: In Auerbach treiben Datendiebe ihr Unwesen

Sie geben vor, eine Umfrage im Auftrag der Stadt durchzuführen, und wollen so ganz persönliche Angaben der Bürger ergaunern. Stadt und Verbraucherschutz warnen vor den Betrügern.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 23.11.2016



Auerbach. Wie alt sind Sie? Haben Sie Hunde? Heizen Sie mit Gas und wenn ja, mit welchem Anbieter haben Sie einen Vertrag abgeschlossen? - Das ist das Schema der Datendiebe, die derzeit Jagd auf Auerbacher Haushalte machen. Christine Seidel aus dem Auerbacher Ortsteil Hohengrün hat zwei derartige Anrufe erhalten. "Den ersten vergangene Woche, den zweiten am Montag", sagt sie. Beim ersten Mal sei es eine Frau, beim zweiten Mal ein Mann gewesen. Beide hätten akzentfreies Deutsch gesprochen, seien Seidels Meinung nach also weder Ausländer noch Vogtländer.

Die Masche war beide Male die Gleiche: "Man gibt vor, im Auftrag des Rathauses anzurufen", so Seidel weiter. Und nach der Gasanbieterfrage sei auch die nach dem Stromanbieter gekommen. Christine Seidel kam schon der erste Anruf spanisch vor, nach dem zweiten informierte sie die Stadtverwaltung.

Stadtsprecher Hagen Hartwig will deshalb die Bevölkerung warnen: "Nein, wir haben keine Umfrage in Auftrag gegeben", betont er. Neben Christine Seidel hätten sich auch noch weitere Einwohner der Stadt bei ihm mit solchen Geschichten gemeldet.

"Solche angeblichen Umfragen laufen ständig", sagt Heike Teubner von der Verbraucherzentrale in Auerbach. Aber: "Dass im Auftrag der Stadtverwaltung angerufen wird - das hatten wir noch nicht." Sehr häufig sei, dass im angeblichen Auftrag des Verbraucherschutzes angerufen werde. Das Ziel solcher kriminellen Machenschaften ist laut Teubner immer das gleiche: "Es werden Daten gesammelt und dann verkauft." Dabei sei es auch schon vorgekommen, dass im Auftrag einer Staatsanwaltschaft angerufen worden sei. Das Perfide: In solchen Fällen klauen die Betrüger dann auch noch die Rufnummer. "Rufen die Überrumpelten jene Nummer, die sie im Display sehen, zurück, meldet sich tatsächlich die betroffene Staatsanwaltschaft", erklärt Heike Teubner.

Das war im aktuellen Fall anders. "Die Anrufe gingen in beiden Fällen von Handys aus", sagt Christine Seidel. Beim zweiten Mal habe sie sich die Nummer notiert und an die Stadt weitergereicht. "Kein Anschluss unter dieser Nummer hieß es", sagt Hagen Hartwig, der versucht hatte zurückzurufen.

Auerbachs Verbraucherschützerin ergänzt abschließend: "Die einzige telefonische Umfrage, die laut Gesetz zulässig ist, ist die Mikrozensus-Umfrage des Statistischen Landesamtes." Die werde aber jeweils schriftlich angekündigt.