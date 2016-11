War Bierkrug-Attacke ein "Notwehr-Exzess"?

Im Prozess gegen einen 25-jährigen Rodewischer wegen versuchten Totschlags ist kein Ende abzusehen. Die Schilderungen zur Tat gehen weit auseinander. Einige Schutzbehauptungen des Angeklagten wurden entkräftet.

Von Bernd Appel

erschienen am 04.11.2016



Zwickau/Beerheide. Als "außergewöhnlich kompliziert" hat der Vorsitzende Richter Klaus Hartmann gestern die Beweislage im Prozess gegen Matthias M. (25, Name geändert) eingeschätzt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am Pfingstmontag, 16. Mai, den 20-jährigen Jan H. (Name geändert) mit einem zerbrochenen Bierkrug lebensgefährlich am Hals verletzt zu haben. Hartmann zog gestern nach drei Verhandlungstagen ein erstes Zwischen-Resümee. Nach seiner Auffassung gibt es von Zeugen aus beiden Lagern - sowohl dem des Angeklagten, als auch dem des Opfers - unglaubwürdige Darstellungen des Geschehens; Hartmann sprach von "allseitigen Glättungen".

Der Richter zweifelt unter anderem an den Schilderungen, nachdem das spätere Opfers Jan H. nur einen Streit zwischen seinem Kumpel und Matthias M. schlichten wollte. Aus Hartmanns Sicht spricht einiges für einen Angriff auf den Angeklagten, dieser sei auf jeden Fall in den Schwitzkasten genommen worden. Vor den Garagen in Beerheide gab es in dieser Nacht eine Konstellation von zwei (Matthias M. und ein Freund) gegen vier (unter anderem Jan H.).

Waffen waren nicht im Spiel - potenziell gefährliche Gegenstände, nämlich die Bierkrüge, hatten nur Matthias M. und sein Freund in der Hand. Matthias M. sei zumindest nicht wesentlich verletzt worden. Ob er tatsächlich einen Kopfstoß gegen das Jochbein erhielt, ist ebenfalls nicht geklärt. Ein Polizist sagte aus, er habe am Tag nach der Tat bei Matthias M. keinerlei Blessuren festgestellt. Ein guter Freund erklärte dagegen, er habe am gleichen Abend eine Prellung über dem linken Auge von Matthias M. gesehen.

Für "fernliegend" hält der Vorsitzende Richter die Behauptung des Angeklagten, Jan H. sei offenbar in die Scherben des zerbrochenen Bierkrugs gestürzt und habe sich dadurch die schweren Verletzungen zugezogen. Mehrere Sachverständige hatten ein solches Szenario zuvor auf Grund des Verlaufs der Wunden ausgeschlossen. Zudem war Blut unter anderem auf der Jacke von Matthias M. gefunden worden.

Hartmann brachte den Paragrafen 33 a des Strafgesetzbuchs ins Gespräch: Dabei geht es um den "intensiven Notwehr-Exzess". So wird die Verteidigung gegen einen Angriff bezeichnet, bei der das "erforderliche Maß der Verteidigung" überschritten wird. Im Kern werde es darum gehen, ob ein solcher Sachverhalt im vorliegenden Fall gegeben sein könne: "Die Bewertung wird extrem schwierig."

Konkret waren in der verhängnisvollen Pfingst-Nacht zunächst Matthias M. und der Bundeswehr-Soldat Peter T. (Name geändert) in Streit geraten , angeblich haben dabei auch ausländerfeindliche Parolen eine Rolle gespielt. Der Soldat soll seinen Widersacher als "Scheiß-Kanake" beschimpft haben, nachdem dieser Russisch gesprochen hatte. Jan H. kam später dazu - und lag kurz danach mit zerfetzter Halsschlag-Ader auf dem Boden.

Matthias M. und sein Kumpel rannten nach der Attacke zu dem Auto, das sie abholen sollte. Dessen Fahrer, ein 57-jähriger Auerbacher, sagte gestern aus, dass er keine Blutspritzer am Angeklagten gesehen habe. Und auf der Fahrt nach Rodewisch habe man sich nicht über den Vorfall unterhalten - obwohl einer von Jan H.s Freunden am Tatort in Beerheide noch gegen das Auto gesprungen sei und es beschädigt habe. "Es herrschte Stille", so der Zeuge. Immerhin wusste er, dass Matthias M. und sein Kumpel anschließend noch zusammen ein Bier trinken wollten.

Kurz erörtert wurde die Biografie des Angeklagten: Matthias M. ist Chef einer Trockenbau-Firma mit mehreren Angestellten, in seiner Schulzeit übte er Kampfsport aus. Seit 29. Mai sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Prozess wird am 14. November fortgesetzt. Ein Urteil wird frühestens am 29. November erwartet.