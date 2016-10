Wasser stoppt Anbau im Tierheim

Die Arbeiten am Gebäude in Treuen müssen neu geplant werden. Dadurch bekommen die Tierschützer noch mehr Probleme.

Von Lutz Hergert

erschienen am 14.10.2016



Treuen. In einem Loch für den Anbau des Treuener Tierheims steht Wasser. Das ist der Grund dafür, dass die Sorgen von Karin Slogsnat noch größer werden. Denn der Erweiterungsbau sollte für eine Entlastung des aus allen Nähten platzenden Tierheimes sorgen. "Wir betreuen derzeit 36 Katzen", sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Treuen und Umgebung. Ausgelegt ist das Gebäude für etwa zehn Katzen. Außerdem leben dort zwei Hunde.

Seit dem Wasseraustritt Anfang Oktober herrscht Ruhe auf der Baustelle. Nach Probebohrungen wurde festgelegt, dass der Anbau jetzt auf einer Bodenplatte anstelle des geplanten Streifenfundaments gegründet werden muss. Der Bauverzug und die dadurch entstehenden Mehrausgaben sind für weitere Sorgenfalten bei der Tierheimchefin verantwortlich. "Die Baukosten waren mit 150.000 Euro veranschlagt. Davon müssen wir 15.000 Euro als Eigenanteil aufbringen." 135.000 Euro sind Fördermittel. Nach ihrer Einschätzung war es bereits vor dem Wasserfund schwierig, die Kosten einzuhalten: Die Kalkulation stammte aus dem Jahr 2014 und durch die aktuell gute Auftragslage auf dem Bau besteht die Gefahr, dass die Preise noch weiter steigen.

Dabei lebt der Verein finanziell von der Hand in den Mund. Von der Stadt Treuen gibt es rund 2400 Euro im Jahr. Das sei etwa so viel, wie der Verein in einem Monat braucht. Neben Futter, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Helfer und Heizkosten schlagen vor allem Tierarztkosten zu Buche. Zudem muss mehrmals täglich Wäsche gewaschen werden. Deshalb bewerben sich die Treuener um Fördermöglichkeiten. Im Sommer werden Pensionsplätze angeboten. Einen großen Teil der Ausgaben bestreitet der Verein mithilfe von Spenden. "Wir hangeln uns von einem Auszahlungstermin zum Nächsten", sagt die Vereinschefin. Da für den Anbau zusätzliche Ausgaben anfallen, hat sie das Projekt bei verschiedenen Firmen und Organisationen angemeldet, die für Tierschutzprojekte Geld spenden. Allerdings wurden die Treuener bisher noch bei keiner Aktion ausgewählt.

Im Herbst werden viele Katzen abgegeben, weil die Leute Mitleid mit wild lebenden Tieren haben, sagt die Vereinschefin. Vor kurzem war eine Katzenmutter mit fünf Jungen dabei. Die Tiere waren krank. Die Behandlung beim Tierarzt hat 1500 Euro gekostet. Die Katzen im Freien zu lassen, weil es wilde Tiere sind, ist keine Lösung: "Unsere Hauskatzen stammen nicht von mitteleuropäischen Wildkatzen ab, sondern von der ägyptischen Falbkatze. Deshalb brauchen die Tiere einmal am Tag einen Platz, an dem sie sich aufwärmen und trocknen können." Ist das nicht möglich, werden sie krank. Die Katzenschwemme sorgt nicht nur dafür, dass die Ausgaben steigen: Die Helfer kommen immer mehr an ihre Grenzen.

Durch den Anbau soll eine größere Quarantänestation geschaffen werden. Damit will Karin Slogsnat den Teufelskreis durchbrechen, dass kranke Tiere andere anstecken, die dann dadurch auch nicht vermittelbar sind. Das sorgt für Mehrkosten und das Platzproblem verschärft sich immer mehr.

Wer die Arbeit des Tierschutzvereins finanziell oder als Helfer unterstützen möchte, kann sich bei der Vereinsvorsitzenden Karin Slogsnat unter Telefon 0178 5194448 melden.

tierschutz-treuen.de