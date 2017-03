Weil Versicherung nicht zahlt: Frau lebt "auf der Baustelle"

Nach einem Brand im Sicherungskasten hat eine Auerbacherin nur noch eingeschränkt Strom im Haus. Die mittellose Frau müsste mehr als 25.000 Euro zahlen. Unterstützung bekommt sie von der Verbraucherzentrale.

Von Bernd Appel

erschienen am 11.03.2017



Auerbach. Es begann, als Monika Hauswald (61) gerade Frühstück für ihre 95-jährige Mutter machte. "Der Kocher fiel aus, das Radio verstummte, das Licht ging aus", sagt sie. Die Auerbacherin lief zum Sicherungskasten - dort brannte es, mit einem Lappen löschte sie die Flamme, erinnert sie sich. Das war am 7. Juni, und bis heute ist der Schaden nur notdürftig behoben. Überall im Haus sind die Decken offen, geben den Blick auf Kabel frei. "Im Obergeschoss habe ich nach wie vor keinen Strom, im Untergeschoss nur eingeschränkt", schilderte Monika Hauswald. Denn die Versicherung will für den Schaden nicht aufkommen. "Dabei habe ich alle Beiträge pünktlich bezahlt, und es sind auch alle Brand-Risiken abgedeckt", so Monika Hauswald empört.

Doch der Elektriker habe Überspannung als Ursache attestiert, und für Überspannungsschäden komme die Versicherung nur im Zusammenhang mit einem Blitzschaden auf. Einen Blitzeinschlag gab es zur fraglichen Zeit jedoch nicht, und deshalb soll Monika Hauswald auf ihren Schäden sitzen bleiben. Außerdem habe es angeblich nicht stark genug gebrannt. "Der Gutachter meinte, ich hätte es brennen lassen müssen; so reiche das nicht, der Schaden sei zu gering", berichtet Monika Hauswald verständnislos.

Das große Problem in diesem Fall: Die gesamte Elektrik ist alt und könnte so nicht mehr angeschlossen werden, die komplette Auswechselung würde zwischen 25.000 und 27.000 Euro kosten. Die Auerbacherin lebt von Hartz IV und pflegt ihre betagte Mutter, das Geld kann sie nicht aufbringen.

lich Rechnungen präsentiert, die nicht von ihrer Versicherung übernommen werden, sagt Monika Hauswald. "Dabei wusste er doch genau, dass ich nichts habe." So kamen einige hundert Euro zusätzlich dazu, die sie ebenfalls nicht bezahlen kann. Unterstützung bekommt die 61-Jährige seit kurzem von der Auerbacher Verbraucherzentrale. "Wir haben ein Schlichtungsverfahren in Gang gebracht", berichtet Heike Teubner, Leiterin der Beratungsstelle. "Zu einer Klage können wir in diesem Fall nicht raten, das Risiko ist zu hoch, dass dadurch noch weitere Kosten entstehen. So bleibt nur der Weg über den Ombudsmann der Versicherung."

Das bittere Resümee der Verbraucherschützerin: "Solange die Leute brav ihre Beiträge an die Versicherung zahlen, ist das Verhältnis hervorragend. Doch wenn es zum Ernstfall kommt, dann ändert sich das oft schlagartig, und es wird wenig Interesse an einer Lösung gezeigt."