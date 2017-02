Wenn die Orgel ein Märchen erzählt

Vom DDR-Kinderbuchklassiker zum musikalischen Märchen: "Der kleine hässliche Vogel" des Auerbacher Komponisten Rainer Hrasky wird nächste Woche in der St. Laurentiuskirche aufgeführt.

Von Sybille Güntzel-Lingner

erschienen am 22.02.2017



Auerbach. Das Kinderbuch "Der kleine hässliche Vogel" des Leipziger Autors Werner Heiduczek hat die DDR überdauert. In den 1970er-Jahren geschrieben und vom Komponisten Rainer Hrasky für Orchester vertont, erlebte das musikalische Märchen schon auf den Bühnen der DDR einen Siegeszug. "Es gab seit der Uraufführung 1980 über 200 Aufführungen, meistens als Schülerkonzerte", erinnert sich Rainer Hrasky, der seit 21 Jahren in Auerbach lebt und mit dem heute 91-jährigen Werner Heiduczek befreundet ist. Auch heute wird das musikalische Märchen immer wieder aufgeführt. "Mir hat die Geschichte von dem hässlichen Vögelchen, das wunderbar singen kann, gut gefallen. Ich habe sie ähnlich wie Peter Tschaikowskys ,Peter und der Wolf' vertont: In der Orchesterfassung steht für jedes Tier ein Instrument", so der 74-jährige Komponist.

2007 schuf Hrasky eine Orgelfassung seiner Komposition. Allen Akteuren der Handlung wird eine eigene Melodie oder eine charakteristische Orgel-Registerfarbe zugeordnet. Uraufgeführt wurde die Orgelfassung von Hraskys Tochter Christiane. Sie ist in Norddeutschland als Kirchenmusikerin und Chorleiterin tätig. Das musikalische Märchen erlebt gegenwärtig eine Renaissance. Am 28. Februar wird es in der Orgelfassung in der St.-Laurentius-Kirche Auerbach aufgeführt. "Es ist mein meistgespieltes Werk", sagts Hrasky. Im Ruhrgebiet wurde es sogar als Tanzstück aufgeführt.

Hrasky, 1943 in Riesa geboren, studierte in Dresden Kontrabass, Komposition und Dirigieren. Zunächst als Orchestermusiker tätig, wirkte er ab 1980 freiberuflich als Komponist und Dirigent. Hrasky schreibt überwiegend Orchesterwerke, wovon einige auch im Vogtland, zum Beispiel von der Vogtland Philharmonie, aufgeführt wurden. Auch unter den Kantoren Jörg Bräunig und Ulrich Meier erklangen schon Werke von Hrasky an der St.-Laurentius-Kirche Auerbach. Seine Lehrtätigkeit an der Musikschule Vogtland hat der 74-Jährige aufgegeben. Derzeit arbeitet der Komponist an einer Kinderoper nach einem Libretto von Heiduczek und einer Musik zum Lutherjahr.

Das musikalische Märchen "Der kleine hässliche Vogel" in der Fassung für Orgel und Sprecher wird am 28. Februar, 15.15 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche Auerbach aufgeführt. 9 Uhr gibt es eine Schüleraufführung.