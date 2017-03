Wer bekommt den Zuschlag für das Schützenhaus-Areal?

Am Montag soll der Stadtrat beschließen, wer das Grundstück kaufen darf - nichtöffentlich. Laut Stadtverwaltung gibt es zwei Bewerber, über deren Konzepte schweigt man im Rathaus.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 25.03.2017



Auerbach. Die Auerbacher hingen an ihrem Schützenhaus - und als das über 130 Jahre alte Traditionsgebäude im Herbst vergangenen Jahres abgerissen wurde, hagelte es auch heftige Kritik gegen die Entscheider im Rathaus. Und als es im November 2016 hieß, die Stadt suche einen Investor für die 3000 Quadratmeter große und nun brachliegende Fläche, demonstrierten Leserbriefe, dass auch großes öffentliches Interesse an der Zukunft des Areal an der Göltzschtalstraße besteht.

Die Karten sind aber inzwischen gemischt, eine öffentliche Diskussion fand bisher nicht statt und ist auch nicht geplant. "Am Montag entscheiden die Stadträte in nichtöffentlicher Sitzung über den Verkauf der Fläche", teilt Stadtsprecher Hagen Hartwig auf Anfrage mit.

Die Verkaufsausschreibung für das Gelände lief bis 23. Februar. Das Mindestgebot lag bei 104.000 Euro zuzüglich der Kosten für den Vertrag, seine Durchführung und die amtliche Teilvermessung - so jedenfalls hatte es die Stadtverwaltung veröffentlicht.

"Es gibt zwei Bewerber mit zwei interessanten Konzepten", fährt Hagen Hartwig fort. Diese seien am Montag in der Ratssitzung zu Gast und würden die Konzepte in nichtöffentlicher Sitzung vorstellen. Anschließend finde eine Diskussion unter den Räten statt, mit dem Ziel einem der Bewerber den Zuschlag zu erteilen.

Auf die Frage, warum die Bürger an der Entscheidung nicht teilhaben dürfen, antwortet Hartwig: "Es geht darum, die Interessen der Bieter zu schützen." Da es sich um eine Art Versteigerung gehandelt hat, sind Zahlen im Spiel, sprich Bietersummen, die laut dem Stadtsprecher nicht in die Öffentlichkeit gehören. Es sei denn, ein Stadtrat stelle den Antrag, die Vorstellung der Konzepte und die Entscheidung darüber öffentlich zu machen. Dann würde neu diskutiert werden, so Hartwig.