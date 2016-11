Wer will ein Schloss kaufen?

Im Unteren Schloss von Ellefeld residiert derzeit nur der Schlossgeist. Das Gebäude kommt am Montag unter den Hammer. Ein Kaufinteressent hat bereits abgesagt.

Von Lutz Hergert

erschienen am 25.11.2016



Ellefeld. Einen neuen Schlossherren sucht das Untere Schloss von Ellefeld. Das leerstehende Gebäude an der B 169 soll am Montag bei einer Auktion in Dresden unter den Hammer kommen. Das Mindestgebot für das Barock-Gebäude liegt bei 95.000 Euro.

Derzeit wirkt das unter Denkmalschutz stehende Haus eher ungepflegt: Im Hof wächst Unkraut. Die Farbe blättert von der Fassade ab. Blickt man durch die teilweise noch mit Gardinen verhangenen Fenster, sieht man die leeren Zimmer.

Dabei hat das Gebäude einiges zu bieten: Laut Versteigerungskatalog vier Wohneinheiten mit insgesamt 285und drei Gewerbeeinheiten mit 282 Quadratmetern Grundfläche. Der Zustand wird mit "solide, mit erneutem Sanierungs- und Modernisierungsbedarf" angegeben.

Das 1734 gebaute und Anfang der 1990er Jahre sanierten Herrenhaus "ist ein Zeugnis für den in Ellefeld mit recht gutem Erfolg betriebenen Bergbau. Außerdem hat es durch die beeindruckende, große Kubatur in nahezu quadratischer Form eine große städtebauliche Wirkung", sagt Thomas Noky, Gebietsreferent für das Vogtland beim sächsischen Landesamt für Denkmalschutz. Er vergleicht es vom Aussehen her mit dem Oberen Schloss, das sich im Besitz der Gemeinde befindet.

Das Untere Schloss prägt das Ellefelder Bild am Ortsausgang in Richtung Auerbach. Es diente den Hammerwerksbesitzern der Familie Schnorr als Wohnhaus und Verwaltungssitz. Das Hammerwerk befand sich nur wenige Meter entfernt im heutigen Park, am Zusammenfluss von Roter und Weißer Göltzsch, berichtet der Ellefelder Heimathistoriker Karlheinz Rieß. Später soll das Untere Schloss eine Zeit lang Getreidespeicher gewesen sein. Um es zu stabilisieren, wurden nach Meinung des Heimatforschers die Stützmauern angebracht. Dass die später angebaut wurden, bestätigt Denkmalschützer Noky. "Sie wurden vermutlich im 19. Jahrhundert zur Stabilisierung des Gebäudes angebracht."

Der neue Schlossbesitzer muss laut Noky den Besitzerwechsel beim Sachverständigen für Denkmalschutz in der vogtländischen Kreisverwaltung melden. Grund: "Jede kleine bauliche Veränderung muss angezeigt werden." Zu tun gibt es an dem Gebäude einiges. Beispielsweise muss die Fassade neu gestrichen werden. "Dazu darf nur Mineralfarbe verwendet werden", sagt Noky. Brauchen die Fenster einen neuen Anstrich, kommen dafür nur Farben auf Ölbasis infrage.

Wenn die Versteigerung am Montag, gegen 11 Uhr beginnt, wird kein Vertreter der Gemeinde Ellefeld mit in Dresden sein. "Als Kommune haben wir keine Verwendung dafür. Als Wohnhaus ist es für uns nicht interessant", sagt Bürgermeister Jörg Kerber. Und als Veranstaltungsort kommt es nicht infrage. "Da haben wir das Obere Schloss, in dem wir zum Beispiel unsere Schlossweihnacht feiern."

Kerber hat zum Gebäude eine persönliche Verbindung: Als er 1990/91 in Ellefeld Zivildienst leistete, entfernte er dort mit anderen Zivis Dielenbretter. Dabei stürzte er beinahe ab, weil ihn der Lehmboden zwischen den Balken nicht getragen hat: "Mit den Armen konnte ich mich gerade noch an zwei Balken festhalten." Seine Mitstreiter haben ihn damals befreit.