Wetter durchkreuzt Pfingstsingen

Am Wendelstein in Grünbach am Samstag hat es gerade noch so mit Abstrichen geklappt, die Pfingstsänger vom Röthelstein hatten gar keine Chance und mussten sonntags ins Beerheider Kulturhaus umziehen.

Von Jens Sonntag

erschienen am 06.06.2017



Beerheide/Grünbach. Dass das Wetter nicht mitspielen würde, stand für Lothar Jahn schon am frühen Sonntagmorgen fest. "Sämtliche Wetter-Apps hatten Regen vorausgesagt und schon früh um sieben war uns klar, dass wir - wie 2016 auch - ins Kulturhaus umziehenmüssen", erklärte der Schatzmeister des Männerchors Beerheide, der am Sonntag das 65. Beerheider Pfingstsingen ausrichtete und schon im Vorfeld die Ausweichoption angekündigt hatte. "Wir konnten trotz des miesen Wetters etwa 200 Besucher begrüßen, die aus dem ganzen Großraum Chemnitz angereist waren. Unsere 180 Akteure kamen beim Publikum sehr gut an, auch wenn das Feeling am Röthelstein, unserem Stammplatz fürs Pfingstsingen, schöner gewesen wäre", so der 62-Jährige.

Von den zehn primär vogtländischen und erzgebirgischen Chören und anderen Ensembles des Beerheider Pfingstsingens, hatte der Herbstrosenchor aus Kaposvár im Südwesten Ungarns die zweifellos weiteste Anreise. "Unsere Sänger haben allesamt deutsche Wurzeln und pflegen deshalb auch in Ungarn das deutsche Liedgut. Durch familiäre Beziehungen ins Vogtland konnte unsere Gruppe den Rodewischer Frauenchor vor einigen Jahren als Partnerchor gewinnen. Seitdem besuchen die Sängergruppen sich gegenseitig und treten zusammen auf", erklärte Chorchef Ernö Mate.

Als "tolle Sache" sah auch Marion Glaß aus Klingenthal das Beerheider Pfingstsingen an, für die das Sängertreffen eine Premiere war: "Sicher habe ich mich vor allem auf die Kulisse vorm Röthelstein gefreut, aber das Wetter macht halt, was es will. Die Lieder sind aber wunderbar, vor allem weil in unserer heutigen hektischen Zeit volkstümliche Klänge beruhigend wirken", so die Rentnerin.

Für Uwe Bachmann aus Auerbach war der Besuch beim Pfingstsingen auch eine Zeitreise. "Als FDJler habe ich schon zu Pfingsten am Röthelstein gesungen. Dieses Jahr wollte ich meinem Sohn Albert zum ersten Mal mitnehmen und er ist, wie ich auch, hellauf begeistert, auch wenn der Klang im Freien viel besser ist", sagte der 50-Jährige.

Pfingstsingen im Freien, wenn auch eingeschränkt, wurde den rund 200 Besuchern des 46. Pfingstsingens am Grünbacher Wendelstein am Samstag geboten. "Zwar mussten wir diesmal nicht schon wieder alles komplett abblasen, aber aufgrund des Regens eine halbe Stunde eher als geplant Schluss machen", sagte Wolfgang Strobel, Pressesprecher des Kultur- und Heimatvereins Grünbach. Gut 50 vogtländische Musikanten traten am Wendelstein in fünf verschiedenen Ensembles auf und brachten ihre Stücke trotz des einsetzenden Regens fast vollständig über die Bühne: "Nur die letzten sechs Titel konnten nicht gespielt werden. Trotzdem war unser Publikum vom plötzlichen Abbruch schon genervt", so Strobel. Mit einem denkbaren Allheilmittel gegen das unvorhersehbare Pfingstwetter kann sich Lothar Jahn vom Männerchor Beerheide aber nur schwer anfreunden: "Eine komplette Überdachung am Röthelstein wäre finanziell nicht zu stemmen und auch die Atmosphäre wäre nicht dieselbe."