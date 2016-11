Wie aus einer alten Klinik eine topmoderne Forstschule wird

In Bad Reiboldsgrün sollen bald alle künftigen Forst-arbeiter Sachsens ausge-bildet werden. Die dafür notwendigen 25 Millionen Euro seien eine dringend notwendige Investition, sagt ein Fachmann.

Von Lutz Hergert

erschienen am 08.11.2016



Bad Reiboldsgrün. Der Freistaat will seine Forstausbildung zentralisieren und modernisieren. Dafür soll in Bad Reiboldsgrün eine ehemalige Klinik ausgebaut werden. Die Kosten: 25 Millionen Euro. Das ist doppelt so viel, wie einst geplant. Laut Peter Gems, der am bisherigen Standort in Morgenröthe Schulleiter ist, jedoch eine dringend notwendige Investition, denn Sachsen hinke diesbezüglich anderen Bundesländern hinterher. Der Plan: Von 2017 bis 2020 sollen zwei Gebäude der ehemaligen Klinik umgekrempelt und zwei neu errichtet werden.

Der Forstausbildungsstandort in Morgenröthe ist der einzige, der nach mehreren Schließungen in Sachsen noch übrig geblieben ist. Das Problem: Er entspricht nicht mehr den Anforderungen an eine solche Einrichtung.

Beispiel Internat: "Als die Schule in Morgenröthe 1956 gebaut wurde, dachte niemand daran, dass hier einmal Frauen ausgebildet werden", so Peter Gems. Entsprechend schlecht sind die Gebäude mit Sanitäranlagen ausgestattet. Gib es derzeit beispielsweise nur Duschen auf dem Flur, erhält in Bad Reiboldsgrün jedes Doppelzimmer eine Nasszelle. Das Internat soll in den oberen Etagen des ehemaligen Klinik-Hauptgebäudes untergebracht werden.

Über einen geplanten Verbindungsgang gelangen die Bewohner künftig ins benachbarte Mensa-Gebäude mit Küche, Speisesaal und Freizeiträumen. "Der alte Speisesaal soll der neue werden", so Gems. Die neue Küche nimmt nur wenig Platz ein. Das Essen wird künftig geliefert. Einen langen Kampf hat die Forstschule mit dem Besitzer der Immobilie, dem Sächsisches Immobilien- und Baumanagement ausgefochten, was den Erhalt der Turnhalle angeht. "Dort sollte zuerst die Heizung rein", so Gems. Die kommt nun unter die Halle. Das Dreieck mit Hauptgebäude und Mensa schließt ein Neubau auf einer Wiese. Dort soll der theoretische Teil der Berufsschule stattfinden, und es sind Räume für Ausbilder geplant. Außerdem sollen in dem Haus der Simulator für das Holzernte-Großgerät Harvester und ein Computerkabinett untergebracht werden.

Herzstück der praktischen Ausbildung wird ein Neubau zwischen Haupthaus und Waldhofstraße. Dieser war ursprünglich an einem anderen Platz geplant. Aber dort steht das Grundwasser zu hoch. Gems verspricht sich von dem Neubau "völlig neue Möglichkeiten" für die Ausbildung. Beispielsweise können Lehrlinge Geräte auseinander nehmen, um so deren Funktionsweise zu erschließen.

Derzeit lernen in Morgenröthe etwa 140 Lehrlinge. Dass soll in Bad Reiboldsgrün so bleiben. Das Gleiche trifft für das Internat zu: Aktuell ist es mit 40 bis 50 Lehrlingen pro Woche belegt. Die Kapazität soll in Reiboldsgrün 75 Betten betragen.