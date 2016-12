Wildenauer baut Unikate im Kanada-Stil

Zwei Jahre hat Jens Hüttner in Nordamerika aus Baumstämmen Holzhäuser gebaut. Jetzt setzt er im Vogtland rustikale Akzente.

Von Lutz Hergert

erschienen am 16.12.2016



Rebesgrün. "Zum Bau eines Blockhauses braucht man eine Kettensäge und einen Schleifer", sagt Jens Hüttner. Der 37-jährige Wildenauer muss es wissen. Bei zwei insgesamt über zwei Jahre langen Aufenthalten in Kanada hat er gelernt, wie man solche Häuser baut. Davon kann man sich seit diesem Jahr im Industriegebiet Rebesgrün überzeugen. Sein Blockhaus ist fast fertig.

Der Werkstoff Holz hat es dem Mann angetan. "Ich bin praktisch damit aufgewachsen", so Hüttner. Großvater und Onkel waren Zimmerer. Er erlernte den Beruf nach dem Wehrdienst und schob ein Studium zum Bauingenieur nach.

Durch ein Bild wurde er auf das Thema Blockhäuser aufmerksam und über ein Austauschprogramm kam er nach Kanada. Gearbeitet hat er bei der Firma Calija Loghomes in dem Ort "100 Mile House" in der westlichsten kanadischen Provinz British Columbia. Jens Hüttner: "Der Ort bezeichnet sich selbst als Hauptstadt des handwerklichen Blockhausbaus aus Naturstämmen in Nordamerika." Neben der Arbeit lernte der Vogtländer auch die überwältigende Natur der am Pazifischen Ozean liegenden Provinz kennen, entdeckte das Land auf eigene Faust oder zusammen mit anderen Deutschen, die in der gleichen Firma wie er beschäftigt waren. "Ursprünglich wollte ich in Kanada bleiben. Doch dann kam 2008 die Wirtschaftskrise. Wir haben zu 90 Prozent in die USA exportiert. Die Aufträge blieben aus und fertige Häuser wurden nicht ausgeliefert." Denn das sei das Besondere am Blockhausbau: "Die Blockhäuser werden auf dem Gelände meiner Firma zusammengesetzt. Wenn sie fertig sind, werden sie hier ab- und im Gelände des Kunden auf das Fundament aufgesetzt."

Nach dem Verlassen des nordamerikanischen Landes gründet Jens Hüttner 2010 seine Firma Holz- und Blockhausbau in Wildenau. Nach Rebesgrün zog er um, weil er mehr Platz für immer komplexer werdende Aufträge benötigte. So steht neben seinem Blockhaus noch eine Werkhalle, damit er bei der Winterarbeit ein Dach über dem Kopf hat.

Blockhäuser sind nach den Worten des Bauingenieurs Unikate. Eine weitere Besonderheit sei, dass er die Gebäude ohne jegliche Metallteile, Keile oder Spindeln aus Holz errichtet. Die Nadelhölzer dafür sucht Hüttner im Vogtland oder angrenzenden Gebieten aus. Sie müssen mindestens 100 Jahre alt sein und in der Mitte einen Durchmesser von etwa 35 Zentimetern haben. Hüttner: "Stamm für Stamm wird aufeinander angepasst, mit einer Längsfuge versehen und aufgesetzt."

Für den Wildenauer war es Bedingung, dass er in seinem Blockhaus im Industriegebiet wohnen kann. "So habe ich mein Referenzobjekt an Ort und Stelle." Ein Kunden-Wohnhaus hat er bereits in der Oberpfalz aufgestellt. Im Vogtland stehen Garten- und ein Wochenendhaus. Wer möchte, kann sich bei Jens Hüttner dazu den passenden Carport und Gartenmöbel bestellen. Als Zimmerer ist er auch fit im Bau von Treppen und Dachstühlen.