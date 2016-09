Wilder Westen mit Goldrausch und Saloon

erschienen am 26.09.2016



Zur Einkaufsnacht in Auerbach war auch das Vogtländische Goldmuseum und Naturalienkabinett Buch vertreten. Bei Sven und Tabea Kreher konnten die Gäste der Einkaufsnacht im Trüben fischen. Wer sich dabei geschickt anstellte und Geduld bewies, der konnte kleine Schmuck- und Edelsteine, Haifischzähne und Perlmuttstücke an die Oberfläche befördern. Sven und Tabea Kreher, die das Museum seit 2006 betreiben, bieten auch Goldwaschen in der Göltzsch an. Zur Einkaufsnacht wurden überall in der Innenstadt Szenen wie aus dem Wilden Westen lebendig. Cowboys und Indianer trafen sich im Saloon oder vollführten in verschiedenen Tanzformationen, in entsprechenden Kostümen und auf mehreren Bühnen zwischen Herrenwiese und Nicolaipassage die Tänze, die man aus Amerika kennt.