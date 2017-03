Winter ade - Frühlingserwachen in Rodewisch

erschienen am 18.03.2017



Ein buntes Fest für die Sinne: Noch ist die kalte Jahreszeit nicht ganz vorbei, kann Petrus noch einmal einen Flockenwirbel zu Boden schicken. Aber die frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage haben überall Farbtupfer in die graue Landschaft gezaubert. So zum Beispiel in einem Garten an der Steinbergstraße in Rodewisch. Krokusse in allen Farben und Märzenbecher blühen hier. Und eine Hummel war auch schon da. Unser Fotograf Joachim Thoß konnte nicht widerstehen. (suki)