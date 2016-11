"Wir wollen für Werda die Einheitsgemeinde"

Am 1. Advent wählen die Werdaer den Bürgermeister - Carmen Reiher ist einzige Kandidatin

erschienen am 18.11.2016



Carmen Reiher tritt bei der Bürgermeisterwahl von Werda erneut als Kandidatin an. Doch welche Perspektive hat ein Ort mit 1500 Einwohnern? Darüber hat mit ihr Lutz Hergert gesprochen.

Freie Presse: Was denken Sie, warum Sie die einzige Kandidatin für den Werdaer Bürgermeisterposten sind?

Carmen Reiher: Es ist schwierig für ein solches Ehrenamt Leute zu finden, die überwiegend ihre Freizeit opfern wollen. Vielleicht war meine Arbeit in den vergangenen sieben Jahren auch ganz gut. Außerdem wissen die Werdaer, dass es jemanden gibt, der diese Aufgabe übernommen hat.

Da es keinen Wahlkampf gegeben hat: Wie wollen Sie die Werdaer an die Wahlurnen locken?

Ich habe die Einwohner im Amtsblatt gebeten, wählen zu gehen. Dort habe ich auch auf die Möglichkeit zur Briefwahl hingewiesen.

Die vogtländischen Orte verlieren Einwohner. Auf dem Land ist die Lage oft bedenklicher als in den Städten. Wie will Werda bei dem Thema gegensteuern?

Wir beraten im Gemeinderat darüber, ein Baugebiet zu erschließen. Dort können junge Familien Häuser bauen und sich ansiedeln. Problematisch wird es, die Erschließung zu finanzieren.

Wie haben sich die Geburtenzahlen in Werda in den vergangenen Jahren entwickelt?

Sie steigen leicht. 2010 gab es zehn, im vergangenen Jahr 14 Geburten. Wir haben derzeit fünf Klassen in unserer Grundschule. 2017 schulen wir voraussichtlich noch mal zwei erste Klassen ein. Dann wird es eng.

Welche Pluspunkte haben Sie in der ersten Amtszeit gesammelt?

Es ist uns zwar nicht gelungen, den Auszug der Sparkasse zu verhindern, aber immerhin gibt es noch einen Geldautomaten und einen Auszugsdrucker. Dazu habe ich mehrere Gespräch geführt, nachdem die Sparkasse über das Aus informiert hat. Sonst hätte es zwischen Falkenstein und Oelsnitz keinen Geldautomaten mehr gegeben. Für ältere Menschen ist problematisch, dass mit dem Wegzug eine Kommunikationsmöglichkeit weggefallen ist.

Was tut die Verwaltung für die Dorfgemeinschaft?

Die Gemeinde kümmert sich um drei Veranstaltungen im Jahr. Bei der Kirmes gibt es am Sonntagnachmittag ein Programm. Seit 2014 findet ein kleiner Weihnachtsmarkt am Drehturm statt. In diesem Jahr gab es das erste Badfest. Das hatte eine gute Resonanz. Wobei wir uns wünschen, dass solche Veranstaltungen stärker angenommen werden, wenn schon einmal etwas stattfindet.

Thema Freibad: Ist es gelungen, das Bad abzudichten?

Wir haben es mit eigenen Mitteln abgedichtet.

Wie soll es dort weiter gehen?

Wir hatten eine Studie anfertigen lassen. Beim Auskleiden mit Folie wollte kein Handwerksbetrieb eine Garantie dafür übernehmen, dass das Becken dicht bleibt. Alle anderen Varianten waren zu teuer.

In welchen Größenordnungen hätten sich die Kosten bewegt?

Zwischen 600.000 und 900.000 Euro. Dazu kam, dass eine Förderung nicht möglich gewesen wäre. Jetzt lassen wir die gesamte Anlage nach und nach durch unseren Gemeindearbeiter in Ordnung bringen.

Wie steht Werda zur Zukunft des Verwaltungsverbandes Jägerswald mit Bergen, Theuma und Tirpersdorf?

Wir wollen die Einheitsgemeinde. Der Gemeinderat sieht diese Variante als beste Lösung. Aber durch die Klage von Bergen ging es seit 2010 kaum weiter. Jetzt sieht das ja anders aus. Wir müssen in den Gesprächen sehen, wie wir voran kommen.

Erhebt Werda in dem Zusammenhang Ansprüche?

Nein. Für uns ist es nur wichtig, dass die Schule und Einrichtungen wie die Heimatstube erhalten bleiben.

Was bringt die Einheitsgemeinde den Orten?

Wir haben derzeit mehrere Bauhöfe und Kindereinrichtungen. Wenn die alle einen Arbeitgeber hätten, könnte man Personal flexibler einsetzen und die Technik gemeinsam nutzen. Dadurch könnte Geld gespart werden.

Eine Besonderheit für Werda ist der Skilift.

Den betreibt nach wie vor der Sportverein, wenn genügend Schnee liegt. Da im vergangenen Winter kaum welcher lag, hatte er nur an zwei Wochenenden geöffnet.

Was haben Sie sich für die zweite Amtszeit vorgenommen?

In Werda müssen noch Straßen gebaut werden. Nächstes Jahr in Kottengrün zum Beispiel die Steinbruchstraße. Sie kostet 290.000 Euro. In Werda wird das ehemalige Gemeindeamt über das Programm "Brücken in die Zukunft" für etwa 110.000 Euro hergerichtet. Und wir sind auch am Bau der Bergener Straße beteiligt. Der vogtländische Abwasserzweckverband Zwav wechselt dort Wasser- und Abwasserleitungen aus. Wir bauen für 130.000 Euro Straßenbeleuchtung und Fußweg. Vielleicht kommen wir auch mit der Einheitsgemeinde weiter.