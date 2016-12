Wunschkind kommt am Heiligen Abend

107 Patienten haben die Feiertage im Klinikum Obergöltzsch verbracht. Darunter eine junge Mutter aus Ellefeld - mit ihrem ersten Baby.

Von Sybille Güntzel-Lingner

erschienen am 27.12.2016



Rodewisch/Ellefeld. Freud und Leid - beides gab es Heiligabend im Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch: Gefreut hat sich Sezan Mauermann, die nach ihrem einwöchigem Krankenhausaufenthalt am 24. Dezember entlassen wurde. Sie wurde von ihrem einen Jahr alten Töchterchen Sky und der Oma abgeholt. Als sie ihre Mama wieder sah, strampelte die Kleine freudig.

Anders die Situation für Sadikaj Valdet. Der Mann aus dem Kosovo, seit 20 Jahren in Deutschland lebend, musste auch über die Feiertage das Bett hüten, wartete auf seine Diagnose und verzichtete aufs Festessen. "Das ist nicht schön. Aber die Hauptsache ist, dass ich wieder gesund werde", übte sich der junge Mann in Geduld und Zuversicht. Die Patientin nebenan hatte sich gänzlich zurückgezogen. "Ich will meine Familie nicht an meinem Bett sehen. Da muss ich nur weinen", sagte sie zu Verwaltungsdirektorin Beate Liebold und Pflegedienstleiter Mirko Klinkosch, die der Frau beim weihnachtlichen Rundgang durchs Haus Mut zusprachen. Die beiden wünschten an diesem Tag 107 Patienten, die im Klinikum verbleiben mussten, frohe Weihnachten und baldige Genesung. Für die Erwachsenen gab es einen Schirm als Präsent. "Wir lassen niemanden im Regen stehen", scherzte Liebold. Der dreijährige Max Großmann war das einzige Kind im Klinikum. "Vielleicht kann er doch noch nach Hause entlassen werden", so die Schwester auf der Kinderstation.

Ausgenommen von der Zahl der Patienten sind die Babys auf der Entbindungsstation. Im Kreißsaal hatte Heiligabend um 9.05 Uhr der kleine Johann Purschwitz das Licht der Welt erblickt. Ein Weihnachtskind, dessen Ankunft der Arzt genau berechnet hatte. Der Kleine wog bei der Geburt 3600 Gramm und war 49 Zentimeter groß. "Unser erstes Kind und ein Wunschkind", freuten sich die Eltern Christine (23 Jahre) und René Purschwitz (43) aus Ellefeld.

Entbunden hatte die junge Mutter unter der Betreuung von Hebamme Steffi Dumke. Sie und ihre Kolleginnen haben in diesem Jahr in Rodewisch bereits über 700 Babys bei der Geburt betreut.

Im Klinikum herrschte Weihnachtsruhe. Die Patienten konnten fast eins zu eins betreut werden. "Alle Abteilungen sind besetzt, damit wir auch an den Weihnachtstagen alle erforderlichen Leistungen erbringen können", so Verwaltungsdirektorin Liebold. Das Klinikum Obergöltzsch hält 346 Betten vor. 290 sind vorgegeben.