Zeiss-Technik lÃ¤sst Sternhimmel strahlen

Zeiss-Technik lässt Sternhimmel strahlen

Besucher des Rodewischer Planetariums können sich auf bessere Sicht und spektakuläre Shows freuen.

Von Heike Mann

erschienen am 27.08.2016



Rodewisch. Es hat lange gedauert, aber nun ist die Freude um so größer: Das Planetarium der Schulsternwarte Rodewisch bekommt neue Vorführtechnik. Konkret handelt es sich dabei um ein digitales Ganzkuppelprojektionssystem. Der Auftrag für Installation und Inbetriebnahme ging an die Firma Carl Zeiss Jena. Die Technik mit Software kostet 202.042 Euro.

Dass der Stadtrat die Vergabe einstimmig beschloss, quittierte Sternwartenleiter Jochen Engelmann mit einem spontanen Beifall. Er hatte zuvor daran erinnert, dass die alte Beamertechnik vor 15 Jahren angeschafft worden war, als gebrauchte Geräte. Im Februar dieses Jahres war sie komplett ausgefallen. Seitdem ist im Planetarium nur noch notdürftiger Betrieb möglich. Bei den Ausführungen zu dem, was die neue Technik kann, geriet Engelmann fast ins Schwärmen: "Die gesamte Kuppel lässt sich damit mit Bildern und Videos ausfüllen, die Sicht ist dann von jedem Platz aus gut." Der Sternenprojektor in der Mitte des Planetariums bleibt. Fachleute haben seinen mechanischen Teilen bescheinigt, dass sie noch einige Jahre guten Dienst leisten können. Für das Zusammenspiel mit der neuen Videoprojektionstechnik wird er ertüchtigt. Engelmann begrüßte die Vergabe an Carl Zeiss Jena: "Dort sitzen Fachleute, die unsere Einrichtung kennen. Wir verstehen uns gut. Und sollte es doch mal Probleme geben, kann schnell jemand vor Ort sein."

Martin Wiechmann, Leiter Bereich Planetarien bei Carl Zeiss Jena, glaubt, "für das vorhandene Budget eine gute, spezielle Lösung" gefunden zu haben. "Uns sind auch die kleinen Planetarien wichtig, weil sie einen großen Beitrag zur Vermittlung von Wissen an junge Leute leisten", sagt er auf Nachfrage.

Um die Technik aus dem Effeff beherrschen zu können, wird es von Carl Zeiss eine Schulung für diejenigen geben, die sie bei Vorführungen zum Einsatz bringen. "Jeder wird sich auch privat damit auseinandersetzen müssen", meint Engelmann. An dem inhaltlichen Konzept der Vorführungen will man festhalten. Jedoch gebe es schon Überlegungen für Shows, "mit denen unter Beweis gestellt wird, was die Technik alles kann", macht Engelmann neugierig. Er hofft, dass noch im Herbst die neue Technik in Betrieb genommen werden kann. Zuvor soll die Kuppel einen neuen Farbanstrich bekommen. Geplant sind außerdem Veränderungen am Tonsystem, damit kann laut Engelmann die gute Akustik der Kuppel künftig noch besser ausgenutzt werden.

Die Anschaffung der neuen Videotechnik wird möglich, weil die Stadt eine große Summe Fördermittel bekommt. Insgesamt 190.970 Euro haben der Kulturraum Vogtland-Zwickau und die Landesdirektion Sachsen bewilligt. Die Stadt Rodewisch stellt einen Eigenanteil von 31.000 Euro in ihren Haushalt ein. Am Planetarium erfolgten in letzter Zeit bereits bauliche Veränderungen, die es unter anderem besser erreichbar für behinderte Menschen machen.

Die nächste Veranstaltung in der Rodewischer Sternwarte ist am 1. Oktober ein Konzert mit der Jazzband Rojazz aus Rodewisch.