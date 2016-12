Zoff um Entsorgungspraxis bei Grünem Punkt

Ausgelassene Entsorgungszyklen, Leerungen an falschen Wochentagen: Ein Auerbacher Hausverwalter wirft der Firma Veolia Schlamperei vor. Der Entsorger weißt die Vorwürfe zurück.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 30.12.2016



Auerbach/Plauen. Den ersten Beschwerdebrief ans Landratsamt schickte Michael Guld am 22. November ab, den zweiten am 20. Dezember. Der Inhalt in beiden Fällen: eine "Beschwerde wegen nicht durchgeführter Müllentsorgung". Konkret geht es laut Michael Guld vor allem um die Leerung der gelben 1000-Liter-Tonne in der Wohnanlage Friedrich-Ebert-Straße 18 in Auerbach. Guld ist dort im Auftrag als Hausverwalter tätig und muss deshalb auch kontrollieren, ob die Müllentsorgung klappt. Und die klappe, was den wiederverwertbaren Müll betrifft, eben nicht. Guld wirft der zuständigen Entsorgungsfirma Veolia Umweltservice Ost in Plauen vor, dass sie seit Monaten im Abfallkalender vorgeschriebene Abfuhrdaten ganz auslasse - zuletzt beispielsweise am 24. November und 8. Dezember - oder diese beliebig auf andere Wochentage lege. So sei im Fall der Friedrich-Ebert-Straße für die Leerung beziehungsweise Abfuhr der gelben Tonne und Säcke 2016 laut Abfallkalender ursprünglich der Montag vorgesehen gewesen. Michael Guld: "Seit März werden die Tonnen donnerstags geleert. Eine entsprechende Info dazu gab es nicht."

Die Firma Veolia dementiert auf Anfrage: Selbstverständlich stimme der Rhythmus mit dem Abfallkalender überein, heißt es. Konkret werde der Grüne-Punkt-Müll in Auerbach und seinen Ortsteilen jeweils donnerstags in ungeraden Kalenderwochen abgefahren. Ausgenommen seien Großwohnanlagen, diese müssten laut Plan jeden Freitag angefahren werden. Tatsächlich leere Veolia dort zusätzlich auch dienstags, wegen des großen Müllaufkommens, so die Firma weiter.

Veolia weist ebenfalls zurück, Leerungsdaten für die Tonne in der Friedrich-Ebert-Straße ausgelassen zu haben. Allerdings weist sie darauf hin, dass mitunter Tonnen nicht geleert würden, wenn sie falsch befüllt sind.

Interessant ist, dass das Landratsamt den Entsorger bereits nach Gulds ersten Beschwerdebrief angeschrieben hatte und offenbar von dort keine Antwort bekam. Das geht aus einer Antwort-Mail des Landratsamtes an Michael Guld hervor, die "Freie Presse" vorliegt. So schrieb ein Sachbearbeiter des Landratsamtes am 20. Dezember an den Standortleiter der Veolia: "Leider haben wir dazu von Ihnen noch keine Rückmeldung erhalten. Die Verwaltung (Michael Guld, A.d.R.) hat sich erneut an uns gewendet und nun auch an die Presse."

Erst daraufhin antwortete der Veolia-Chef dem Landratsamt, in dem er angibt, dass die Tonne seit der Beschwerde im November regelmäßig geleert worden sei. Das Amt leitete die Antwort an Guld weiter und dieser bestätigt, dass daraufhin kurz vor Weihnachten geleert worden sei. Die Diskrepanz zwischen den Beschwerden und den Angaben der Firma blieb jedoch ungeklärt.

Unterdessen bekommt Guld Schützenhilfe von der Auerbacher Wohnungsbaugenossenschaft (AWG). Der dort zur Zeit Bereitschaftsdiensthabende bestätigt auf Anfrage, dass es auch bei dem Großvermieter Probleme bei der Abfuhr des Grünen-Punkt-Mülls gibt. "Uns geht das ehrlich gesagt auf den Kranz", sagt Roy Eißmann. Eißmann spricht davon, dass Veolia die vorgeschriebenen Abfuhrdaten überhaupt nicht einhalte und beispielsweise häufig die Bremsen an den Containern nicht wieder aktiviere. "Erst diese Woche habe ich wieder umgekippte Container aufgestellt", sagt er. Dass Zyklusdaten ganz ausgelassen werden - das wollte er jedoch nicht bestätigen.