Zufahrt Gewerbegebiet West: Firmen fordern Veränderung

Hunderte Unterschriften für eine Teilöffnung der Goethestraße sind in Unternehmen gesammelt und an den Oberbürgermeister weitergeleitet worden. Nun gibt es ein Gespräch.

Von Bernd Appel

erschienen am 25.02.2017



Auerbach. Der Baufachmarkt und Baufachhandel RHG hatte sich 1994 ganz vorn im neuen Industrie- und Gewerbegebiet West angesiedelt, direkt an der Goethestraße, die damals offizielle Zufahrt war. Der einstige Standort-Vorteil hat sich ins komplette Gegenteil umgekehrt: Die Goethestraße ist längst gesperrt, und seitdem Ende 2016 auch die kürzeste Verbindung von der neuen Göltzschtalumgehung ins Gewerbegebiet (bei Firma Kiessling) gekappt wurde, ist RHG nun das am schlechtesten zu erreichende Unternehmen des Areals. "Wir haben jede Menge Beschwerden von Kunden aus Rodewisch, Rebesgrün oder Lengenfeld, deshalb sammeln wir jetzt auch Unterschriften", sagt Niederlassungsleiter Jens Götze. "Sie müssen jetzt fünf bis sechs Kilometer länger fahren als sonst - wer nur was Kleines braucht, der überlegt sich, ob er zu uns fährt." Man sei auf diese Laufkundschaft jedoch angewiesen.

Deshalb fordert RHG, ebenso wie viele andere Firmen, eine erneute Anbindung des Gebiets über die Obere Goethestraße" "zumindest für Fahrzeuge bis maximal 3,5 Tonnen und mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h", wie es auf den Listen heißt. Stadtrat und Oberbürgermeister werden zu einer entsprechenden Änderung aufgefordert. Götze sagt, er habe sich in dieser Sache persönlich an den OB gewandt. "Es gab keine Reaktion."

Das Problem wird akut, weil alljährlich im März die Goethestraße durch Poller tatsächlich unpassierbar wird. In den Wintermonaten werden diese entfernt, damit Räum- und Streufahrzeuge sie befahren können. Zwar ist die Straße offiziell ohnehin gesperrt, trotzdem wird die Strecke von etlichen Ortskundigen genutzt - nach Kappung der Zufahrt Kiessling verstärkt. Die Anwohner der Oberen Goethestraße kämpfen ihrerseits seit langem für eine dauerhafte Schließung, und dies mit Erfolg. Sie waren immer wieder stark betroffen, wenn ihre Straße wegen Bauarbeiten zur Umleitung ins Gewebegebiet wurde und sich dann auch Lkw im Minutentakt an ihren Häusern vorbeischoben.

"Das sind dort aber nur vier, fünf Häuser", meint Firmen-Chef Theo Kiessling. "Jetzt tragen die Bewohner der Richardshöhe die Hauptlast - es gibt viel mehr Betroffene, aber dort regt sich niemand auf." Seine Firma hat ihre Direkt-Zufahrt verloren, weil diese angeblich den Verkehrsfluss auf der Umgehung störte. Der Umweg mache für seine Mitarbeiter und Kunden vier Kilometer aus, sagt Kiessling. Allein in seinem Fachgroßhandel hätten 400 Leute für die Zufahrt Goethestraße unterschrieben. "Die Unterschriften habe ich an den OB weitergeleitet - doch von der Stadt Auerbach hört man offiziell nichts."

Auf Anfrage ließ Oberbürgermeister Manfred Deckert gestern mitteilen, er werde sich nach interner Abstimmung im Rathaus "zeitnah" mit den Initiatoren der Unterschriftensammlung in Verbindung setzen. Wie "Freie Presse" erfuhr, ist dies dann kurzfristig noch geschehen: Ein Termin ist für Dienstag anberaumt.