Zufahrt zur Schlossinsel frei

erschienen am 26.11.2016



Alle Rodewischer Weihnachtsmarktbesucher aufgepasst: Die Einmündung von der Auerbacher Straße zur Schloßstraße, die zum Weihnachtsmarkt auf der Schlossinsel führt, ist seit gestern wieder frei. Das hat Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU) zur Stadtratssitzung am Donnerstag bekannt gegeben. Da die Bauarbeiten aber noch nicht ganz abgeschlossen sind, bittet die Stadt die Besucher folgende Ausweichparkplätze zu benutzen: ehemaliges Freibadgelände, Firmenparkplätze der Ertex Jaquardweberei, Parkallee und Parkstraße. "Die gesamte Auerbacher Straße werden wir Anfang Dezember wieder freigeben", so Schöniger weiter. Die kommunale Straße war seit August 2016 auf einer Länge von 315 Metern saniert worden. Die Gesamtkosten für die Kommune betragen 610.000 Euro. Davon musste die Stadt 68.000 Euro selbst aufbringen.

(suki)