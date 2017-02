"Zukunft steht leider völlig in den Sternen"

Werner Röckl hat den Kottengrüner Kinderfasching aus der Taufe gehoben - Im Gespräch mit "Freie Presse" kündigt er seinen Rückzug an

erschienen am 01.03.2017



Werner Röckl (63) hat gestern zum 25. Mal den Kinderfasching in Kottengrün organisiert. Über die Jubiläums-Kinderfete, die Motivation hinter seinem Engagement und die ungewisse Zukunft des Kinderfestes hat der frühere Lehrer mit Jens Sonntag gesprochen.

Freie Presse: Herr Röckl, gestern fand im Vereinsheim des SV 03 Kottengrün zum 25. Mal der Kottengrüner Kinderfasching statt. Welches Programm hatten Sie sich dafür ausgedacht?

Werner Röckl: Ab 15 Uhr konnten sich die Kinder zunächst schminken lassen, ehe es dann richtig losging mit einer Bastelstraße und Spielen wie Eierlaufen und Sackhüpfen. Für Kindergartenkinder gab es ein Märchenquiz und zwischendurch Tanz und Musik, und auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Den Höhepunkt bildete die Prämierung der besten acht Kostüme.

Die Faschingsparty für Kinder in Kottengrün gibt es jetzt schon seit einem Vierteljahrhundert. Wie hat alles angefangen?

1993 feierte der SV 03 Kottengrün 90-jähriges Jubiläum. Zu dieser Zeit war ich Vereinspräsident und auf der Suche nach einem zündenden Einfall zur Nachwuchsanwerbung. Da kam mir die Idee mit dem Kinderfasching, die ihren Zweck absolut erfüllte. 1993 feierten bei unserer Faschings-Premiere zirka 60 Kinder, damals noch nicht im Vereinsheim, sondern im Kottengrüner Kulturhaus. Im Laufe der Jahre stieg die Zahl der Teilnehmer stetig an, sodass wir meistens zwischen 100 und 200 Kinder und auch viele Eltern begrüßen konnten. Dabei kommen unsere kleinen Faschingsnarren keineswegs nur aus der Gemeinde Werda, sondern finden den Weg zu uns auch aus Rodewisch und Plauen.

Welche Intention verbinden Sie mit den Mühen, die Sie Jahr für Jahr mit der Organisierung des Kinderfaschings haben?

Zunächst einmal mache ich die ganze Arbeit ja nicht allein, sondern hatte immer viele Helfer aus den Reihen des Vereins. Außerdem haben wir treue Sponsoren hinter uns, die uns zum Teil seit der ersten Stunde unterstützen, sodass für alle Kinder Eintritt und Imbiss stets kostenlos waren. Nicht nur deshalb haben sich zahlreiche Eltern über die Jahre hinweg für die Veranstaltung bedankt. Der Kinderfasching des SV 03 Kottengrün ist zu einer Tradition geworden und die Kinder sind jedes Jahr aufs Neue begeistert. Diese kindliche Freude ist auch immer mein Antrieb als Hauptorganisator und davor schon während meiner 40 Berufsjahre als Grundschullehrer gewesen.

Wie wird der Kottengrüner Kinderfasching in die nächsten 25 Jahre gehen?

Das steht leider völlig in den Sternen. 2017 war meine definitiv letzte Feier als Cheforganisator. Mittlerweile habe ich vier OPs an der Wirbelsäule hinter mir und bin seit drei Jahren Frührentner. So gern ich die Arbeit für die Kinder auch mache, sie verlangt mir inzwischen einfach zu viel ab. Sofern sich kein Nachfolger für mich findet, wird es 2018 wohl keinen Kottengrüner Kinderfasching geben. Das finde ich angesichts des Zuspruchs der Kinder sehr traurig, zumal wir ihnen in der Zeit der elektronischen Unterhaltungsmedien gemeinsame, freudige Erlebnisse als sinnvolle Alternativen anbieten müssen.