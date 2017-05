Zwischen Gaudi und Brauchtum: Treuener feiern Hutzentag

Bewährtes und Neues, gut gemischt - das hat der 14. Auflage des Spektakels viele Besucher beschert. Und neue, alte Mitstreiter.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 29.05.2017



Treuen. 60 Stände säumen den Treuener Markt und die Königstraße. Zwischen Handwerkern, Kunsthandwerkern, Händlern und Gastronomen hat die Evangelische Kirchgemeinde einen Stand aufgebaut. Nach längerer Pause wird neben Kirchturmführungen zum Treuener Hutzentag wieder Präsenz gezeigt. Für die 14. Ausgabe am Samstag - und zum 500. Reformationsjubiläum - dreht sich an ihrem Tisch alles um Martin Luther.

Der Kirchenstand bildete eine der Stationen des Hutzentag-Gaudiums, einem spaßigen, Geschicklichkeit und sportliches Können voraussetzenden Wettbewerb. Beim Tintenfass-Weitwurf mussten die Gemeindevertreter improvisieren: Keine Fässer, sondern haushaltsübliche blaue Schwämme stapelten sich im Korb. Als Zielscheibe diente der geöffnete Mund einer Teufelskarikatur. Unmittelbar nebenan wurde ein berühmtes, aber leicht entschärftes Luther-Zitat in die Tat umgesetzt. "Warum rülpset und messet ihr nicht", stand dort in historischen Lettern geschrieben. Wettbewerbsteilnehmer mussten Atemluft möglichst lautstark von sich geben. Ermittelt wurden die Dezibel-Zahlen mit zeitgemäßer Messtechnik.

Neues und Bewährtes bildete zum größten Freiluftfest wie üblich eine Einheit. "Es muss immer Bewegung drin sein. Wir wollen uns nicht festfahren", sagte Kristin Franda vom Gewerbeverein. Die Unternehmer organisieren den Hutzentag jedes Jahr mit dem Kinder- und Jugendzentrum Juzet und den Kulturbanausen. Kristin Frandas Vereinskollege Christoph Krumbiegel freute sich, sowohl bekannte als auch neue Gesichter in der Besuchermenge zu sehen. "Es sind auch viele Auswärtige da", stellte er fest.

Diesmal konnten Gäste länger bleiben - oder öfter vorbeischauen: Erstmals fand der Hutzentag nicht nur am Samstag statt, sondern begann schon am Freitag mit einer Filmnacht, dem so genannten Anhutzen.