10. Winter-Vogtlandspiele eröffnet

erschienen am 02.02.2017



Klingenthal. Mit den Wettbewerben der Behinderten- und Fördereinrichtungen sind am Donnerstag im Skistadion Mühlleithen die 10. Winter-Vogtlandspiele eröffnet worden. Rund 250 Mädchen und Jungen wetteiferten beim Rodeln, Schlittenziehen, Zielwerfen und Langlauf um Plätze und Medaillen. Die Organisatoren vom Kreissportbund Vogtland und Landratsamt Vogtlandkreis rechnen bis Sonntag auf den Wettkampfstätten in Klingenthal und Erlbach mit rund 1100 Teilnehmern. Am Freitag werden die Vogtlandspiele in Mühlleithen mit einem Kindergartensportfest, Rodeln der Grundschulen und Langlaufwettkämpfen fortgesetzt. (pj)