22-Jähriger schießt mit Schreckschusspistole um sich

erschienen am 03.03.2017



Klingenthal. Ein Mann hat am Donnerstagabend auf dem Fuchslochweg in Klingenthal mehrfach mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Polizisten stellten bei der Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen weitere Schreckschusswaffen sicher. Zum Führen der Waffe ist der junge Mann nach Polizeiangaben nicht berechtigt.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme wurde der 22-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,5 Promille. (fp)