33.000 Schaden durch unbekanntes Fahrzeug an Trafohaus

erschienen am 04.05.2017



Triebel. Ein Trafohaus an der Hauptstraße in Triebel ist durch ein unbekanntes Fahrzeug schwer beschädigt worden. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Den Spuren zufolge muss ein Laster gegen das Haus gefahren sein. Der Schaden beträgt 33.000 Euro. Im November letzten Jahres wurde das Trafohaus vom Eigentümer zuletzt kontrolliert. Am Mittwoch wurde der Schaden der Polizei gemeldet.

Die Polizei erbittet Hinweise unter Telefon 03741 140. (fp)