45. Internationaler Kammlauf fällt mangels Schnee aus

erschienen am 04.03.2017



Klingenthal (dpa) - Der 45. Internationale Kammlauf fällt aus. Die Rennen am 11. und 12. März in Klingenthal/Mühlleithen mussten wegen Schneemangels abgesagt werden. Das teilte der ausrichtende VSC Klingenthal am Samstag mit. «Es ist nicht möglich, eine wettkampftaugliche Piste zu präparieren. Die hohen Temperaturen, verbunden mit Dauerregen haben dafür gesorgt, dass an vielen Stellen auf der 26 Kilometer langen Strecke bis Johanngeorgenstadt gar kein Schnee mehr liegt», sagte VSC-Geschäftsführer Alex Ziron. Auch für die nächsten Tagen ist statt ausgiebiger Schneefälle weiterhin Tauwetter vorhergesagt.