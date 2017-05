750 Jahre Lottengrün: Ein Dorf ist bereit fürs große Fest

Ab heute Abend feiert der Ort sein Jubiläum. Der Bürgermeister erklärt, warum es bereits vor Beginn ein Erfolg ist.

Von Christian Schubert

erschienen am 26.05.2017



Lottengrün. Spricht man den Bürgermeister auf das Ortsjubiläum von Lottengrün an, dann sprüht er vor Begeisterung. Die Vorfreude auf die Geburtstagsfeier ist groß bei Reiner Körner (parteilos) - und das nicht nur bei ihm. Während der anderthalbjährigen Vorbereitung auf die 750-Jahr-Feier hat er gespürt, wie sehr seine Bürger sich dafür engagieren. Unterstützung kommt dabei nicht nur aus Lottengrün, sondern auch aus dem Gemeindehauptort Tirpersdorf.

Körner: "Fast alle Lottengrüner und der Bauhof von Tirpersdorf haben hier mit angepackt und alles vorbereitet. Bei den Feierlichkeiten wirkt auch der Heimatverein aus Tirpersdorf mit. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Bürger der Gemeinde ein gutes Miteinander pflegen und ein Zeichen für mich, dass zusammen mit den Gemeinderäten ein guter Job gemacht wird", freut sich der Bürgermeister.

Bei einem Rundgang durch den Ort ist die Freude aufs Fest mit Händen zu greifen. Das Dorf hat sich herausgeputzt. Girlanden schmücken die Zäune, ein Karussell wurde aufgebaut und von fast jedem Grundstück grüßen kreativ gestaltete Strohpuppen - eine Tradition bei Dorffesten. Die meisten sind so gestaltet, dass sie Geschichten des Ortes erzählen. Schon allein deshalb lohnt es sich, den Ort in diesen Tagen einmal genauer anzuschauen. Auch vor dem Anwesen von Reiner Körner grüßt ein Puppenpärchen. Es soll den Bürgermeister und seine Frau darstellen mit dem Hinweis: "Doh hinne wohnt dor Bürschormeister mit seiner Fraa!" "Die Idee kam von meinem Enkelkind. Denn es meinte, dass die Maske der Figur so aussieht wie ich, als ich noch einen Schnurbart trug", schmunzelt das Gemeindeoberhaupt.

Zuletzt wurde in Lottengrün vor sieben Jahren groß gefeiert - 125 Jahre Feuerwehr war damals der Anlass. Nun freuen sich die mehr als 150 Bürger erneut auf eine große Fete. Es werden besonders die Dorfgeschichten sein, die zur Jubiläumsfeier am Wochenende ausgepackt werden. Denn davon haben so manche in den 750 Jahren überlebt. So ereignete sich einst im Ort sogar ein Mord in einer Kneipe. "Geldgier war das Motiv", sagt Reiner Körner. Einige von diesen Dorfgeschichten sollen heute Abend mit einem Bildervortrag und einem Schauspiel erzählt und in Szene gesetzt werden. Laut dem Bürgermeister ist das neben einer Modenschau vom Heimatverein Tirpersdorf am Samstag einer der Höhepunkte. Los geht es heute ab 19 Uhr im großen Festzelt an der Hauptstraße gegenüber vom Dorfteich. Bei dem wie angekündigt sonnigen Wetter, werden am Wochenende viele Besucher erwartet. Zumal die Festveranstaltung kostenlos sein wird. Bis Sonntag ist von Live-Musik über Tanz und Schauspiel für Jedermann etwas dabei. Sollte die Kapazität des Festzeltes nicht ausreichen, werden Programmpunkte bei schönem Wetter auch nach draußen verlegt, so der Bürgermeister.