Abenteuer Afrika: VogtlÃ¤nder bei Rallye nach Gambia dabei

Abenteuer Afrika: Vogtländer bei Rallye nach Gambia dabei

Drei junge Männer brechen am 18. November auf: Sie starten als "Team Gatwick Taxi" bei der Tour Dresden-Dakar-Banjul. Was treibt sie an?

Von Eckhard Sommer

erschienen am 08.10.2016



Muldenberg/Klingenthal. Unter einer Weide im Garten reifte der Plan: In diesem Jahr machen wir mit. Schon länger spielte der Klingenthaler Thomas Hoyer mit dem Gedanken, weil er in seinem Studienort Dresden Aufkleber von einer Rallye gesehen hatte. Sie beginnt in Elbflorenz und führt nach Banjul, der Hauptstadt von Gambia. Es brauchte nicht viele Überredungskünste, um sich selbst und seinen ehemaligen Mitschüler am Klingenthaler Gymnasium Norman Golla aus Muldenberg und Stefan Gehrer aus Erfurt, den sie beim Studium in Dresden kennenlernten, für die Idee zu begeistern, mit einem Auto quer durch Europa bis nach Afrika in die Wüste zu fahren.

Was die Drei als "Team Gatwick Taxi" vorhaben, ist weder ein Egotrip noch eine ausgeflippte Urlaubstour. Na, klar, auch die Abenteuerlust spielt mit, aber Thomas nennt, was für sie in erster Linie zählt: "Wir fahren mit meinem Auto runter. Es werden noch ungefähr 50 andere Teams da sein. Alle Autos werden versteigert." Der Erlös kommt Projekten zugute, die vom Verein Breitengrad - Organisator der Tour - in Gambia aufgebaut und betreut werden. Entwicklungshilfe also wie Unterstützung von Bildungseinrichtungen, Trinkwasserversorgung oder medizinische Leistungen.

Das Auto von Thomas ist ein Mercedes C250, Baujahr 1995, aber noch bestens in Schuss: "Vor sechs Jahren hab ich ihn gekauft und bin damit 120.000 Kilometer gefahren. Er hat mich nie im Stich gelassen, aber irgendwann ist Schluss." Dass er sich bald von seinem treuen Blechgefährten trennt, macht ihn nur ein wenig traurig. Wie gesagt: Es ist für einen guten Zweck, das Auto wird seinem neuen Besitzer garantiert noch viele gute Dienste leisten.

Impfungen, Notproviant, ausreichend Speicherkarten für die Kamera, Ersatzteile und Medikamente: Was will nicht alles bedacht und vorbereitet sein für eine solche Mammuttour, die über rund 8000 Kilometer führt. Das ist mehr als der direkte Weg und auch so gewollt, wie Norman Golla sagt: "Wir möchten durch möglichst viele Länder fahren, deshalb machen wir vorher auch noch Abstecher nach Polen und Tschechien. Insgesamt werden es zwölf Länder sein. Bis Gibraltar fahren wir allein und erst nach der Überfahrt mit der Fähre nach Marokko treffen wir uns mit anderen Teilnehmern." Ab dort verläuft die Reise nach Bordbuch, vorher will das Trio Manches, aber nicht alles - wie Übernachtung, Aufenthalte, Streckenführung - spontan entscheiden. Thomas sagt: "Der Weg ist das Ziel." Was er damit meint: Es kommt nicht darauf an, als Erster im Ziel Banjul zu sein und bis dahin diverse Prüfungen zu absolvieren. Wenn schon Prüfungen, dann solche: mit der Hitze klarkommen und den Straßen in Westafrika, die oft nur Schotterpisten sind.

Der Tag der Abfahrt ist in Sichtweite, langsam beginnt es bei Thomas Hoyer, Norman Golla und Stefan Gehrer zu kribbeln. Die Spannung wächst, die Vorfreude ist groß und auch die Hoffnung, dass sich noch einige Sponsoren speziell aus dem Vogtland finden.

Kontakt zum "Team Gatwick Taxi" über Thomas Hoyer, Telefon 0170 1018634.