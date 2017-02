Adorf pfeift aufs Schützenhaus

Was wird mit großen, stadtbildprägenden Häusern, fragte ein Einwohner im Stadtrat. Wie die Antworten des Bürgermeisters darauf ausgefallen sind.

Von Ronny Hager

erschienen am 11.02.2017



Adorf. Die Stadt Adorf lehnt es ab, sich für eine kommunale Nutzung des geschlossenen Schützenhauses ins Zeug zu legen. Das erklärte Bürgermeister Rico Schmidt (SPD) im Stadtrat auf eine Frage des Adorfers Ekkehard Meyer. Dieser hatte die Bürgerfragestunde genutzt, um zu einer Reihe Immobilien und Grundstücken in der Stadt nachzuhaken.

Schützenhaus: "Was wird aus dem Schützenhaus? Wir haben in Adorf keinen anständigen Saal mehr", legte Meyer den Finger in die Wunde. Es ist Privateigentum, es werden sich Gedanken gemacht, erklärt Rico Schmidt, wurde aber in einer Frage sehr deutlich. "Es ist nicht Aufgabe der Stadt, Immobilien zu kaufen. Im Gegenteil, es ist Aufgabe, sich davon zu trennen." Als "hochnötig" bezeichnete Schmidt die Investitionen ins Gebäude. "Aber das ist keine Aufgabe der Stadt. Hier muss sich ein Investor finden". Dass Erhalt und Nutzung des Schützenhauses für Adorf sehr wichtig wäre, bestreitet Schmidt nicht - auch mit Blick auf den einzig zentral gelegenen großen Saal etwa für Weihnachtsfeiern. "Es muss jemand sein, der die gastronomische Versorgung übernimmt, Auch bisher hat das Schützenhaus nur so funktioniert."

Ambulanz: Der große Bau prägt den oberen Markt. Er ist in Privatbesitz, die Stadt hat keinen Zugriff, betont Schmidt. "Ich habe mit Investoren gesprochen, aber wir sind nicht der Eigentümer - der ist gefragt. Für die Ambulanz habe ich einen Plan im Kopf. Wir sind bei zwei Millionen Euro, die hier locker investiert werden müssten", sagt Schmidt. Fördergeld winkt - die Ambulanz liegt ebenso wie das ehemalige Gasthaus Wolfsschlucht, eines der großen Sorgenkinder am Markt, im neuen Stadtumbaugebiet Ortskern Adorf.

Lob gab es von Ekkehard Meyer für die Orte, an denen es Bewegung gibt: Das Haus Graben 2 als mögliches Domizil des Perlmuttermuseums, die Sanierung der Turnvater-Jahn-Halle ab 2019 sowie das Herrichten der Bushaltestellen am Bahnhof.

Wasserspielplatz: Als "größten Hammer - wir haben wichtigere Sachen" auf dem Markt bezeichnete Meyer die Idee für einen Wasserspielplatz. Spielplätze gebe es um die Ecke am Kirchplatz und am Freiberger Tor/Stadtmauer. Der Adorfer erinnerte daran, dass einst ein Wasserspiel am Bahnhof angelegt wurde. "Das geschah mit Fördermitteln. Und wie sieht das heute aus? Erst mal das Geschaffene erhalten und nicht wieder neue Fördertöpfe anzapfen", riet er. Auf dem Markt müssten Grünanlagen und Gebäude in Ordnung sein - gerade bei letzterer hapere es. Schmidt verteidigte die umstrittene Wasser-Idee und warnte, darin einen klassischen Spielplatz zu sehen. Es gehe um Bachlauf und Gestaltungselemente zum Thema Perlmutter, betont er.

Parkplatz-Not: "Sehr wenig Parkplätze, einen stetigen Mangel" gebe es am Markt, so Meyer. Dabei seien sie nötig für Ärzte, Physiotherapie, Apotheke - und Veranstaltungen in der Michaeliskirche. "Was ist mit dem öden Garten am Reinhold-Becker-Haus. Könnte der nicht abgekauft und gestaltet werden?", fragte Meyer. Genau das hat die Stadt auch vor, erklärte Rico Schmidt. Genau dies sei die einzige Fläche am Markt, die sich noch für zusätzliche Parkplätze eigne. Aber der Fall sei sehr verzwickt. "Die Grundstücksverhältnisse sind nicht geklärt, seit Jahren. Wir hoffen, dass uns das in den nächsten Monaten gelingt", setzt der Bürgermeister auf eine Regelung der Erbschaftsangelegenheit, in deren Ergebnis die Stadt Eigentümer wird.

Reinhold-Becker-Haus: Die Stadt ist zwar der Eigentümer der musik- und stadtgeschichtlich herausragend wichtigen Immobilie, hat dafür aber keine Verwendung, erklärte Schmidt. Sie warte auf ein tragfähiges Konzept interessierter Nutzer.