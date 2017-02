Adorfer Vermieter will junge Familien in Stadtkern locken

Die aufwändige Sanierung der Hohen Straße 16 ist nicht unumstritten - und mit 900.000 Euro teuer. Warum aber alle Adorfer etwas davon haben sollen.

Von Ronny Hager

erschienen am 07.02.2017



Adorf. Kritisch nimmt so manch Adorfer unter die Lupe, was derzeit an der Hohen Straße 16 passiert: Das große Haus ist eingerüstet, wird umfangreich um- und ausgebaut, und das für eine sehr stolze Summe - etwa 900.000 Euro. Lohnt sich so was überhaupt? Werden hier nicht etwa viel Fördermittel umsonst verbraten? Viel Geld auch für den Bauherrn, die städtische Wohnungsgesellschaft, räumt Geschäftsführerin Kati Stein ein. Doch sie ist überzeugt, dass die hohe Investition sinnvoll ist. "Wir richten unseren Fokus jetzt neu auf junge Familien", erklärt sie - und an Vier-Raum-Wohnungen mangelt es derzeit im Altbaubestand im Adorfer Stadtkern.

Im Juni sollen die Arbeiten an der Hohen Straße abgeschlossen sein - es wäre der Schlussstrich unter fast zehn Jahre Bemühungen, den innerstädtischen Wohnstandort aufzuwerten. Und das gilt nicht nur für die Mieter, die hier einziehen, sondern auch für alle anderen Adorfer. Denn hinter dem Mehrfamilienhaus wird in Richtung Schul- und Goesmannstraße ein kleiner öffentlicher Park mit gegebenenfalls abschließbaren Toren entstehen - mit Sitzgelegenheiten, Weg, Trampolin sowie Schwebebändern. Arbeiten dafür werden im Frühjahr vergeben.

Bereits 2008 hat die Adorfer Wohnungsgesellschaft das Haus Hohe Straße 14 gekauft - auf Abriss, wie Kati Stein betont. Ab 2012 wurde in einem EU-Projekt untersucht, wie die Nachbarhäuser aufgewertet werden können - Geld floss dafür aber erst im vergangenen Jahr. Das Haus Hohe Straße 18 wird an der Rückseite energetisch saniert, und es werden Balkone angebaut. Am teuersten sind die Arbeiten an der Hohen Straße 16. Hier fand ein Teilabbruch statt - ein Zwischengeschoss wird neugebaut. Viel lieber hätte der kommunale Vermieter das Haus abgerissen und einen Neubau an dieser Stelle hingesetzt, gibt Kati Stein zu. Doch da machte die Sächsische Aufbaubank einen Strich durch die Rechnung: Fördermittel gibt es nur für Um- und Ausbau, nicht für Abriss und Neubau, lautete die Devise. "Technologisch und bautechnisch ist das schwieriger, und es dauert länger. Aber ohne Förderung geht das Projekt nicht. Die erzielbaren Mieten decken nur die Sanierungskosten minus die Förderung", rechnet Kati Stein vor. Durch Nutzung verschiedener Fördertöpfe liegt die Zuschuss-Quote an der Hohen Straße bei etwa 60 Prozent der Kosten.

Im Haus entstehen ausschließlich Vier-Raum-Wohnungen - Balkon, Fußbodenheizung inklusive. Im Erdgeschoss zieht eine türkische Gastronomie ein. Während für dieses Haus Mieter teils gesucht werden, ist das Nachbarhaus Nr. 18 bis aufs Dachgeschoss voll vermietet.

Ein Ziel will Kati Stein im Zuge der Arbeiten noch erreichen: Bei zwei Häusern der Goesmannstraße sollen die Hintergebäude Richtung Hohe Straße weg. Ein Haus besitzt die Gesellschaft selbst - unproblematisch. Das Nachbarhaus gehört einer Erbengemeinschaft, hier wollen kommunaler Vermieter und Stadt noch eine Lösung erreichen, zumal sich bereits der Giebel löst. Und: Ist der kleine Park erst fertig, kommt man hier nicht mehr ran.