Adorfer starten mit Stadtwette in Faschingszeit

Am Samstag forderte der Adorfer Carneval-Verein Stadtchef Rico Schmidt heraus. Zum Auftakt der 45. Saison drehte sich alles um Prinzen und Prinzessinen. Das Ergebnis verblüffte.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 14.11.2016



Adorf. So etwas auch: den Stadtobersten zum Duell herausfordern und ihm den Fehdehandschuh hinwerfen! Rico Schmidt kniff nicht und stellte sich der Herausforderung, nachdem er schon am Freitag um 11.11 Uhr willenlos den Schlüssel für das Rathaus nebst Stadtkasse herausrücken musste.

So etwas gehört zur Faschingszeit und zu einem Spaßverein, zumal dann, wenn er seinen 45. Geburtstag feiert. Passend zum Jubiläum hatten sich die Adorfer Narren und Närrinnen etwas sehr Spezielles ausgedacht, um am Samstag die Qualität des Bürgermeisters außerhalb des Büros zu testen: Wetten, dass wir es schaffen, 45 Prinzen oder Prinzessinnen der Vergangenheit in die Turnvater-Jahn-Halle zu holen?! Ein gewagtes Unterfangen angesichts der Tatsache, dass das Leben rund und bunt ist, was früher einmal war, heute schon ganz anders sein kann. Und ein Unterfangen, das nicht so einfach aus dem Hut zu bewerkstelligen ist. ACV-Präsident Kay Burmeister: "Wir haben die Wette ungefähr ein halbes Jahr vorbereitet und mit ehemaligen Prinzenpaaren Kontakt aufgenommen."

Das hat unterm Strich geklappt, denn was sich im Saal abspielte, war schlichtweg eines Thomas Gottschalks würdig. Nicht nur 45, sondern 51 Faschingsregenten marschierten unter großem Beifall und Hallodria in die Halle. Mit dabei war das erste Prinzenpaar aus der Saison 1979/80: Steffen und Dagmar Huster: "Seitdem sind wir den Verein nicht mehr losgeworden." In der Reihe standen auch Paul Herrmann und Johanna Dorst, die 2014/15 gerade volljährig geworden waren, als sie Krone und Zepter anlegten, und damit das jüngste Faschingspaar in der ACV-Geschichte sind.

Was war denn nun der Wetteinsatz? Verliert der ACV, so die Abmachung, muss er mindestens ein halbes Dutzend Bänke in Adorf streichen. Verliert der Bürgermeister, muss er den Pinsel schwingen. Rico Schmidt war nicht sauer darüber, dass es ihn erwischte, sondern freute sich im Gegenteil darüber: "Ich mache das gerne. Es ist doch ein kleiner Beitrag dafür, dass Adorf schöner wird." Und weil die ACV-Mitglieder zwar kein Mitleid haben, sondern sich auch an der städtischen Wellnessaktion beteiligen wollen, greifen sie dem Rathauschef unter die Arme, denn es gibt noch mehr Bänke in Adorf. Im Frühjahr wird den Sitzgelegenheiten zu Leibe gerückt.