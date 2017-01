Alarm: Rathaus Oelsnitz geräumt

erschienen am 11.01.2017



Oelsnitz/Vogtland. Gellende Warnsignale sind am Mittwochvormittag durch die Räume des Oelsnitzer Rathauses im Vogtland geschallt. Es war keine Übung: Die Angestellten sowohl des Haupt- als auch des Hinterhauses mussten ihre Zimmer verlassen und sammelten sich bei frostigen Temperaturen im Innenhof. Die in Windeseile erschienene Feuerwehr konnte die Ursache des Alarm lokalisieren: Handwerker hatten im Keller des Haupthauses gebohrt und dabei einen Rauchmelder ausgelöst. Nach gut zehn Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. (hagr)