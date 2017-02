Am Marktplatz bleibt von der Post nur noch der Briefkasten

Nach 112 Jahren ist die Deutsche Post aus dem Klingenthaler Stadtzentrum ausgezogen. Der Zustellstützpunkt hat nun sein Domizil an der ehemaligen Stadthalle.

Von Thorald Meisel

erschienen am 02.02.2017



Klingenthal. Seit 1905 hatte in Klingenthal die Post ihren Sitz am Marktplatz - ein repräsentativer Bau, gleich neben der Filiale der Deutschen Bank. Derzeit stehen beide Gebäude leer. Der Zustellstützpunkt, von dem laut Post-Pressesprecherin Tina Birke aus die gesamte Brief- und Paketzustellung für Klingenthal und Zwota, Hammerbrücke, Morgenröthe-Rautenkranz und Muldenberg erfolgt, ist umgezogen in den Komplex der ehemaligen Stadthalle an der Markneukirchner Straße. Der Briefkasten bleibt vor dem Gebäude. Geleert wird er ab sofort montags bis freitags 16.30 Uhr, also 30 Minuten früher als bisher, samstags bleibt es bei 10.30 Uhr.

Die Postfachanlage im ehemaligen Postamt ist derzeit nicht im Betrieb. "Darüber haben wir unsere Kunden informiert. In der Regel buchen vor allem Geschäftskunden die Postfächer, die ihre Post bereits morgens zur Verfügung haben möchten. Derzeit bringen unsere Zusteller die Sendungen im Rahmen ihrer regulären Tour zu unseren Kunden", erläuterte Tina Birke die Situation. Nach ihren Worten wird derzeit geprüft, ob am neuen Standort an der Markneukirchner Straße eine Postfachanlage aufgestellt wird.

Mit dem Umzug, so die Pressesprecherin, sei der Zustellstützpunkt räumlich besser für den wachsenden Online-Handel und die steigenden Sendungsmengen gerüstet - vor allem im Bereich der Päckchen, Pakete und Warensendungen. Das Ziel sei es, am neuen Gebäude logistisch günstige Voraussetzungen für eine ebenerdige Anlieferung und Entladung der Sendungen aus dem Briefzentrum Reinsdorf und Paketzentrum Neumark sowie mehr Platz- und Lagerkapazitäten zu bieten. "Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter werden sich wesentlich verbessern", machte Tina Birke deutlich. Im Zustellstützpunkt in Klingenthal sind gegenwärtig 20 Mitarbeiter beschäftigt, die von dort aus die Kunden an sechs Tagen die Woche mit Briefsendungen und Paketen versorgen.

Ob der Umzug des Zustellstützpunktes in Verbindung steht mit einem zwischenzeitlichen Verkauf des Gebäudes, dazu wollte sich die Post nicht äußern. Auch der Stadt liegen laut Bürgermeister Thomas Hennig (CDU) dazu keine offiziellen Informationen vor.