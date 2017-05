Anbaden bei über 20 Grad im Wasser

erschienen am 11.05.2017



Oelsnitz. Mit einer Wassertemperatur von rund 20 Grad Celsius startet das Oelsnitzer Freibad Elstergarten am Freitag als erstes Bad im Vogtland in die neue Saison. Dank eines Blockheizkraftwerkes wurden die Becken in den vergangenen Tagen auf diesen Wert gebracht, sagte Schwimmmeister Klaus Krupke. Pünktlich am Freitag um 10 Uhr öffnen sich die Pforten des Elstergartens.

Kinder haben freien Eintritt, wie die Stadtwerke Oelsnitz informieren. Die Eintrittspreise bleiben unverändert gegenüber dem Vorjahr. Der Tageseintritt für Erwachsene beträgt 3,50 Euro, für Kinder 1,80 Euro. (tb)