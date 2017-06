Auf Schatzsuche mit einem Schauspieler

erschienen am 14.06.2017



Für Abenteuer an der Talsperre Pirk sorgt in diesen Tagen Jörg Simmat. Der Plauener, der unter anderem als Schauspieler, Sprecher, Vorleser und Stadtführer aktiv ist, offeriert seine pädagogischen Angebote in der Jugendherberge in Dobeneck - wie zum Beispiel eine Schatzsuche (Foto). Kinder einer Grundschule aus Mülsen St. Niclas bei Zwickau waren dafür Feuer und Flamme. Die Viertklässler befanden sich auf Abschlussfahrt. Laut Lehrerin Yvonne Axthelm waren die Mülsener stets Gäste in der Jugendherberge in Schöneck. Doch die wird gerade neu gebaut. "Deren Leiter Dieter Neumann hat uns die Einrichtung hier an der Talsperre empfohlen", so die Lehrerin.